Što se događa s brakovima u Dalmaciji? Najnovije brojke otkrivaju zanimljiv preokret

U četiri dalmatinske županije tijekom 2025. godine sklopljena su ukupno 3.824 braka. Najviše ih je bilo u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali ondje je broj vjenčanja pao u odnosu na prethodnu godinu. Istodobno, Zadarska županija bilježi rast od gotovo deset posto. Podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) otkrivaju i koliko se tijekom posljednjih desetljeća promijenila dob u kojoj žene i muškarci prvi put stupaju u brak.

Prema podacima DZS-a o prirodnom kretanju stanovništva, u Hrvatskoj je tijekom 2025. godine sklopljeno 17.270 brakova. Godinu prije bilo ih je 17.206, što znači da je njihov broj porastao za 64, odnosno približno 0,4 posto.

Na četiri dalmatinske županije otpada 3.824 sklopljena braka, odnosno nešto više od 22 posto svih brakova sklopljenih u Hrvatskoj tijekom prošle godine.

Najviše brakova u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Među dalmatinskim županijama najveći broj sklopljenih brakova zabilježen je u Splitsko-dalmatinskoj, njih 2.078. Međutim, u usporedbi s 2024. godinom, kada su sklopljena 2.133 braka, riječ je o smanjenju za 55 brakova, odnosno približno 2,6 posto.

Druga je Zadarska županija, u kojoj je tijekom 2025. sklopljeno 816 brakova. Godinu prije bilo ih je 743, pa je broj brakova porastao za 73, odnosno približno 9,8 posto.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji prošle je godine sklopljeno 537 brakova, a u Šibensko-kninskoj 393.

Usporedba s prethodnom godinom pokazuje da su u Dubrovačko-neretvanskoj županiji sklopljena 552 braka, a u Šibensko-kninskoj 418. To znači da je u obje županije zabilježeno smanjenje.

U tri županije pad, u jednoj rast

Kada se zbroje podaci za četiri dalmatinske županije, proizlazi da je tijekom 2024. sklopljeno ukupno 3.846 brakova, a godinu poslije 3.824.

Dalmacija je tako zabilježila 22 sklopljena braka manje, odnosno pad od približno 0,6 posto.

Ipak, podaci pokazuju da kretanja nisu jednaka u svim dijelovima Dalmacije. Dok se u Zadarskoj županiji broj sklopljenih brakova povećao, preostale tri županije bilježe pad.

Pritom treba imati na umu da sam broj brakova ne pokazuje koliko se stanovništvo pojedine županije odlučuje na vjenčanje. Za takvu usporedbu potrebno je uzeti u obzir i broj stanovnika te promjene u dobnoj strukturi stanovništva.

Žene se prvi put vjenčavaju s gotovo 30 godina

Osim broja sklopljenih brakova, zanimljivi su i podaci o dobi u kojoj građani Hrvatske prvi put stupaju u brak.

Prema posljednjem objavljenom detaljnom statističkom izvješću DZS-a, koje se odnosi na 2024. godinu, prosječna starost nevjeste pri sklapanju prvog braka iznosila je 29,8 godina, a ženika 32 godine.

Drugim riječima, žene u Hrvatskoj prvi se put vjenčavaju u prosjeku neposredno prije tridesetog rođendana, a muškarci s navršene 32 godine.

Riječ je o prosječnoj dobi pri prvom braku, a ne o prosječnoj dobi svih osoba koje su se vjenčale tijekom godine. U ukupnom broju sklopljenih brakova nalaze se i osobe kojima to nije prvi brak.

Podaci o dobi odnose se na Hrvatsku u cjelini, a ne posebno na četiri dalmatinske županije. Detaljni podaci za 2025. godinu još nisu objavljeni.

Prije nekoliko desetljeća u brak se ulazilo znatno ranije

Koliko su se navike promijenile, najbolje pokazuje usporedba s krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća.

Prema podacima DZS-a, 1989. godine prosječna starost nevjeste pri sklapanju prvog braka iznosila je 23,1 godinu, dok su muškarci prvi brak sklapali s prosječno 26,7 godina.

Usporede li se ti podaci s 2024. godinom, proizlazi da se prosječna dob žena pri prvom braku povećala za 6,7 godina, a muškaraca za 5,3 godine.

Takva promjena nije nastala preko noći. Dugoročni statistički nizovi pokazuju postupno pomicanje dobi sklapanja prvog braka prema kasnijim životnim godinama.

To, međutim, ne znači da se svaka generacija ili svaka sredina ponaša jednako. Prosječna dob predstavlja statistički pokazatelj koji obuhvaća različite životne okolnosti i odluke velikog broja ljudi.

Što nam zapravo govore ove brojke?

Podaci za 2025. pokazuju da je broj sklopljenih brakova u Hrvatskoj blago porastao, dok je u četiri dalmatinske županije zajedno zabilježen neznatan pad.

Istodobno, dugoročna statistika potvrđuje da se prvi brak danas sklapa znatno kasnije nego prije nekoliko desetljeća.

Iz samih brojki nije moguće utvrditi zašto se građani kasnije odlučuju na brak. Na takve odluke mogu utjecati obrazovanje, zaposlenje, stambene prilike, partnerski odnosi i osobni životni planovi, ali podaci o broju i dobi pri sklapanju braka ne pokazuju koliki je utjecaj pojedinog čimbenika.

Za precizniju sliku bračnih kretanja u Dalmaciji potrebno je pratiti i podatke za naredne godine, kao i dobnu strukturu stanovništva pojedinih županija.