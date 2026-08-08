Što se događa na Visu? Dio otoka ostao bez struje

Dio otoka Visa u subotu navečer ostao je bez električne energije. Nestanci struje bilježili su se i tijekom dana, kada je u više navrata dolazilo do kratkotrajnih prekida.

U jeku turističke sezone, kada se na Visu nalazi velik broj turista i stanovnika, dio otoka večeras je ostao bez struje.

Prema informacijama koje smo dobili od stanovnika, električna energija tijekom dana više je puta nestajala u kratkim intervalima, da bi u večernjim satima došlo do potpunog prekida opskrbe u pojedinim dijelovima otoka.

Kontaktirali smo HEP kako bismo doznali što je uzrok nestanka.

Kako su nam potvrdili, kvar se nalazi na Hvaru, na 35-kilovoltnom kabelu koji povezuje više trafostanica.

Ekipe HEP-a trenutno rade na utvrđivanju točnog mjesta kvara. Budući da se kvar nalazi na podzemnom kabelu, nakon što ga lociraju, ekipe će morati pristupiti iskopu kako bi došle do oštećenog dijela i započele sanaciju.

U ovom trenutku još nema informacija o tome koliko će trajati otklanjanje kvara, odnosno kada bi opskrba električnom energijom u dijelovima Visa trebala biti ponovno uspostavljena.