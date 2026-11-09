Što se događa na Lovrincu nakon Svih svetih? Gomile lampiona, cvijeća i otpada, a bura dodatno zakomplicirala situaciju: Evo što kažu nadležni

Nakon blagdana Svih svetih, kada gradsko groblje Lovrinac tradicionalno posjećuje velik broj građana, djelatnike zadužene za njegovo održavanje dočekale su i veće količine otpada. Dogorjele svijeće, lampioni i cvjetni aranžmani, ali i lišće koje je posljednjih dana bura nanijela na groblje, zahtijevaju dodatne napore kako bi se prostor posljednjeg počivališta ponovno doveo u uredno stanje. Kakvo je stanje po pitanju čistoće na splitskom gradskom groblju upitali smo upravu Lovrinca ali i tvrtku Čistoća d.o.o. koje se brinu kako bi vječno počivalište naših najmilijih bilo besprijekorno čisto.

Iz Lovrinca poručuju kako njihovi djelatnici kontinuirano rade na čišćenju, održavanju i uklanjanju otpada, a unatoč povećanom obujmu posla, ukupno stanje groblja ocjenjuju vrlo dobrim.

„Nakon blagdana Svih svetih, zbog velikog broja posjetitelja na gradskom groblju Lovrinac, imamo znatne količine otpada, prvenstveno dogorjelih svijeća, lampiona i cvjetnih aranžmana. Dodatno, početkom tjedna imali smo nekoliko vjetrovitih dana pa su se na groblju nakupile veće količine lišća. Naši djelatnici kontinuirano rade na čišćenju, održavanju te uklanjanju otpada kako bi se groblje u što kraćem vremenu dovelo u uredno stanje. Generalno, stanje na gradskom groblju Lovrinac, s obzirom na sve navedeno, u odličnom je stanju“, istaknuo je Petar Bilobrk, direktor Lovrinca.

U održavanju čistoće sudjeluje i splitska Čistoća, koja svoje aktivnosti na području groblja provodi u koordinaciji s upravom Lovrinca.

Iz Čistoće pojašnjavaju kako se njihovi djelatnici na groblju angažiraju prema nalozima i u dogovoru s upravom, koja prati stanje na terenu i utvrđuje postoji li potreba za dodatnim intervencijama.

„Čistoća d.o.o. svoje aktivnosti na području groblja obavlja prema nalozima i u koordinaciji s upravom Lovrinca, koja prati stanje i utvrđuje potrebe za dodatnim intervencijama. Briga o čistoći i dostojanstvu prostora posljednjih počivališta zajednička je odgovornost, a Čistoća d.o.o. ostaje na raspolaganju za svu potrebnu suradnju i postupanje“, poručuju iz splitske gradske tvrtke.

Iako su dani nakon Svih svetih zbog velikog broja posjetitelja, odloženog otpada i nepovoljnih vremenskih prilika uvijek izazov za održavanje groblja, iz Lovrinca i Čistoće ističu važnost međusobne koordinacije i pravodobnog reagiranja.