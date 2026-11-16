ŠTO SE DOGAĐA NA IZLAZU IZ GRADA? Prometni kolaps u Splitu! Kolone na sve strane, čitatelji javljaju da su prošla vozila hitnih službi

Nervoza za volanom, nepregledne kolone i promet koji se na pojedinim dionicama jedva pomiče! Split i okolica danas se suočavaju s velikim prometnim gužvama, a dodatnu zabrinutost izazvale su dojave građana o prolasku više vozila hitnih službi.

Prema podacima Google Mapsa, promet je posebno usporen na Smokoviku, iz smjera Lovrinca prema Solinu, na prilazu trgovačkim centrima, niz Poljičku ulicu kao i na Širini.

Na Google Traffic brojne su dionice označene žarko crvenom bojom, što upućuje na velike kolone.

Vozila hitnih službi izazvala zabrinutost

Čitatelji Dalmacije Danas javljaju da su prometnicama prošla vozila nekoliko hitnih službi, što je među vozačima otvorilo pitanje je li se dogodila ozbiljnija prometna nesreća.

No, prema informacijama kojima raspolažemo, policija zasad nema dojavu o prometnoj nesreći. Stoga nije poznato što je uzrokovalo velike gužve, kao ni jesu li prolazak hitnih službi i zastoji na cestama povezani.

Svima koji se kreću splitskim prometnicama savjetuje se dodatni oprez, strpljenje i praćenje stanja u prometu.