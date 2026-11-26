Nezadovoljstvo i ogorčenje među članovima Planinarske udruge Dinaridi izazvale su promjene vezane uz upravljanje planinarskim skloništem „Puma” na Dinari, objektom koji je izgrađen kao spomen-dom posvećen legendarnoj varaždinskoj brigadi Puma.

Iz udruge su se oglasili na društvenim mrežama, otkrivši da su za promjenu doznali nakon što su primijetili da u posljednje vrijeme ne dobivaju upite planinara za korištenje skloništa.

„Malo nas je začudilo što u posljednje vrijeme nismo dobivali upite za korištenje planinarskog skloništa 'Puma' na Dinari. Posjetili smo internetsku stranicu HPS-a i ostali u čudu”, navode iz udruge.

„Uklonili su nas bez ikakvog kontakta, razgovora ili dogovora”

Kako tvrde Dinaridi, Hrvatski planinarski savez uklonio ih je kao upravljača objekta u čijoj su izgradnji sudjelovali od samog početka.

„HPS nas je uklonio kao upravljača objekta koji smo u cijelosti izgradili – od ideje do posljednjeg čavla. Uklonili su nas, navodno na zahtjev HGSS-a, koji je bio partner u projektu, što nikada nismo sporili niti smo umanjivali njihovu ulogu”, ističu.

Posebno ih je, kažu, pogodio način na koji je odluka donesena.

„Ukloniti nas bez ikakvog kontakta, razgovora, dijaloga ili dogovora, nakon što smo gore proveli tisuće sati volonterskog rada, trošeći pritom i osobne resurse, za nas predstavlja krajnje neprihvatljiv i nekolegijalan postupak dviju organizacija koje bi se trebale baviti sasvim drugim stvarima – prva štititi interese svojih udruga, a druga baviti se svojom osnovnom djelatnošću!”

Iz Dinarida navode da od Hrvatskog planinarskog saveza nisu dobili jasno obrazloženje takvog postupka, osim informacije da je odluka donesena na zahtjev HGSS Stanice Split, koja ih, kako tvrde, prethodno nije kontaktirala.

Objekt posvećen legendarnoj brigadi Puma

Iz planinarske udruge posebno naglašavaju da za njih ovaj objekt ima značenje koje nadilazi njegovu planinarsku namjenu.

Spomen-dom „Puma” izgrađen je u čast legendarne varaždinske brigade, a članovi udruge podsjećaju i na spomenik podignut na Velikoj Duvjakuši u znak sjećanja na poginule pripadnike brigade i jednog nestalog pripadnika.

„Planinarska javnost mora znati za ovaj problem jer o tome ovisi i budućnost ove kuće”, poručuju Dinaridi.

Ističu da u svojim nastojanjima imaju podršku braniteljskih i planinarskih udruga čiji su članovi također sudjelovali u izgradnji objekta.

„Trebate znati da ne damo svoje svetinje! Uz nas su veterani Puma, veterani Cetinske krajine, veterani Splitsko-dalmatinske županije te članovi HPD-a 'Ljubljan'.”

Prema njihovim navodima, svi su oni sudjelovali u izgradnji spomen-doma te su nezadovoljni novonastalom situacijom.

Sklonište će i dalje biti na raspolaganju planinarima

Unatoč nesuglasicama s Hrvatskim planinarskim savezom i HGSS-om, iz Planinarske udruge Dinaridi poručuju da ne žele da posljedice ovog spora snose planinari.

„Spomen-dom 'Puma' i dalje će biti na raspolaganju planinarima jer ne želimo da planinarska zajednica snosi posljedice ovakvih odluka. Vjerujemo da se cijela situacija još uvijek može riješiti na ljudski, korektan i kolegijalan način, na što pozivamo od samog početka”, istaknuli su.

Time su uputili poziv na razgovor i pronalazak rješenja koje bi bilo prihvatljivo svim uključenim stranama.

„Čini se da je puno lakše preuzeti gotov objekt nego ga izgraditi!”

Na kraju svoje objave iz Dinarida su uputili i ironičnu poruku, ponovno ističući količinu uloženog truda, vremena i osobnih sredstava.

„Na kraju, spremni smo i mi izdvojiti nešto sredstava pa neka nama netko izgradi ovakav kapitalni objekt, od ideje do posljednjeg čavla, uloži tisuće sati volonterskog rada i osobne resurse, a onda nam ga jednostavno prepusti.”

Objavu su zaključili riječima:

„Čini se da je puno lakše preuzeti gotov objekt nego ga izgraditi!”

HGSS Stanica Split za Dalmaciju Danas: „Oštro odbacujemo navode PU Dinaridi”

Kako bismo rasvijetlili okolnosti ovog slučaja i javnosti predstavili stajališta svih uključenih strana, Dalmacija Danas uputila je novinarske upite Hrvatskom planinarskom savezu i HGSS Stanici Split.

Iz HGSS Stanice Split dostavili su nam očitovanje u kojem odbacuju tvrdnje Planinarske udruge Dinaridi, pozivajući se na ugovor kojim je regulirano upravljanje skloništem još 2012. godine.

„Moramo istaknuti prvenstveno zatečenost ovakvim javnim istupom PU Dinaridi koji je prepun neistinitih i krivo prikazanih činjenica. Ne ulazeći u razloge za isto, HGSS Stanica Split oštro odbacuje predmetne navode PU Dinaridi”, stoji u odgovoru dostavljenom našoj redakciji.

HGSS tvrdi da je vlasnik skloništa, a Stanica Split njime upravlja od 2012. godine

Iz splitskog HGSS-a navode da je pitanje upravljanja objektom uređeno ugovorom sklopljenim 17. prosinca 2012. godine između Hrvatske gorske službe spašavanja i HGSS Stanice Split.

Istodobno odbacuju tvrdnju da su od Hrvatskog planinarskog saveza zatražili izmjenu podataka o upravljaču skloništa.

„Naime, HGSS Stanica Split upravlja skloništem 'Pume' na Velikoj Duvjakuši na temelju ugovora sklopljenog s HGSS-om 17. prosinca 2012. Tim je ugovorom HGSS, kao vlasnik skloništa, Stanici povjerio poslove upravljanja i redovitog održavanja. Uloga Stanice kao upravitelja proizlazi iz tog ugovora, a ne iz evidencije HPS-a, čiju izmjenu Stanica nije zatražila”, navode iz HGSS Stanice Split.

Riječ je o izravnom odgovoru na tvrdnje Dinarida da je promjena podataka na službenim stranicama Hrvatskog planinarskog saveza izvršena na zahtjev splitskog HGSS-a.

„Cijenimo doprinos članova PU Dinaridi i ostalih volontera”

Iz HGSS Stanice Split osvrnuli su se i na doprinos planinara izgradnji objekta, naglašavajući da cijene njihov volonterski angažman, ali da on ne mijenja ugovorom definirano upravljanje skloništem.

„Cijenimo doprinos članova PU Dinaridi i ostalih volontera izgradnji skloništa te pomoći pripadnicima HGSS Stanice Split. Taj doprinos i pomoć međutim ne mijenja ugovorom uređeno upravljanje skloništem. Inače, HGSS Stanica Split je za potrebe izgradnje predmetnog skloništa angažirala i profesionalno osobe kako bi se izgradnja izvršila u propisanim rokovima i na zadovoljavajući način”, stoji u očitovanju.

Predstavnici Dinarida i HGSS-a sastali se u listopadu prošle godine

Iz splitskog HGSS-a navode i da je između predstavnika uključenih organizacija već održan sastanak na kojem se razgovaralo o upravljanju skloništem i njegovoj dostupnosti planinarima.

Prema njihovu odgovoru, sastanak je održan 1. listopada 2025. godine u Paklenici.

„Stanica Split pozvala je PU Dinaridi na razgovor, a predstavnici udruge, Stanice i HGSS-a sastali su se 1. listopada 2025. u Paklenici, a gdje je zaključeno kako sklonište mora ostati dostupno planinarima, a da HGSS Stanica Split ima valjan ugovor o upravljanju skloništem te kako ga ista uredno izvršava”, navode.

Iz HGSS Stanice Split najavljuju da će nastaviti održavati objekt i ulagati dodatna financijska sredstva u njega, uz poruku da su i dalje spremni razgovarati s predstavnicima Planinarske udruge Dinaridi.

„Stanica Split nastavit će održavati te dodatno ulagati financijska sredstva u samo sklonište te u svakom trenutku ostaje otvorena za razgovor o suradnji s PU Dinaridi”, zaključili su u odgovoru Dalmaciji Danas.