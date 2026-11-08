Što se događa ako tijekom vožnje izgubite ključ automobila? Odgovor bi mogao iznenaditi mnoge vozače

Moderni automobili s elektroničkim ključem mogu nastaviti voziti i nakon što izgube vezu s ključem, no problem nastaje kada vozač ugasi motor i pokuša ga ponovno pokrenuti.

Sve više novih automobila opremljeno je sustavom za otključavanje i pokretanje bez klasičnog ključa, poznatim kao keyless.

Vozaču je dovoljno imati elektronički ključ u džepu ili torbi te pritisnuti tipku za pokretanje motora. No što se događa ako vozilo tijekom vožnje prestane prepoznavati ključ?

Motor se uglavnom neće ugasiti

U većini automobila gubitak elektroničkog ključa tijekom vožnje ne znači da će se motor automatski ugasiti. Sustav provjerava nalazi li se odgovarajući ključ u blizini prilikom pokretanja vozila, ali njegov kasniji nestanak obično ne utječe na rad motora.

Primjerice, Nissan za svoj sustav Intelligent Key navodi da se vožnja može nastaviti čak i kada automobil više ne prepoznaje ključ. Slično funkcionira i Fordov sustav, iako se pojedinosti razlikuju ovisno o modelu, piše Tportal.

Zbog toga ne postoji jedinstveno ograničenje prema kojem bi se automobil zaustavio nakon pet, deset ili 50 kilometara. U mnogim slučajevima vozilo može nastaviti vožnju sve dok vozač sam ne ugasi motor.

Takvo je rješenje prvenstveno povezano sa sigurnošću. Kada bi se motor pri brzini od 130 kilometara na sat iznenada ugasio zbog gubitka signala elektroničkog ključa, to bi moglo izazvati opasnu situaciju u prometu. Proizvođači zato uglavnom upozoravaju vozača na problem, umjesto da automatski zaustave vozilo.

Problem nastaje kada ugasite motor

Iako automobil može nastaviti vožnju bez ključa, to ne znači da će ga biti moguće ponovno pokrenuti nakon zaustavljanja.

Ako sustav više ne prepoznaje odgovarajući elektronički ključ, ponovno pokretanje motora u pravilu neće biti moguće.

Tako se, primjerice, može dogoditi da vozač prijeđe stotinu kilometara nakon što je suputnik koji je imao ključ napustio vozilo. Automobil će možda cijelim putem raditi bez problema, ali ako vozač stane na benzinskoj postaji i ugasi motor, mogao bi ostati ondje bez mogućnosti da nastavi put.

Zato upozorenje da ključ nije pronađen ne treba zanemarivati, čak ni kada automobil radi sasvim normalno.

Što učiniti ako se upozorenje pojavi tijekom vožnje?

Ako se na instrumentnoj ploči pojavi upozorenje da automobil ne prepoznaje ključ, najvažnije je ostati smiren i ne zaustavljati vozilo naglo. Vozač treba nastaviti sigurno upravljati automobilom i pronaći prikladno mjesto na kojem može provjeriti što se događa.

Potom treba provjeriti nalazi li se ključ u džepu, torbi, pretincu ili između sjedala. Ako je netko nedavno napustio vozilo, moguće je da je slučajno ponio ključ sa sobom.

Ako se utvrdi da ključ doista nije u automobilu, motor ne bi trebalo olako gasiti prije nego što se organizira povratak ključa ili nabavi rezervni.

To, međutim, ne znači da automobil treba ostaviti upaljen bez nadzora. Ako ga je potrebno napustiti, osobito na nesigurnom mjestu ili u zatvorenom prostoru, sigurnost mora biti na prvom mjestu.

Što ako je baterija u ključu prazna?

Važno je razlikovati situaciju u kojoj ključ uopće nije u automobilu od one u kojoj se nalazi u vozilu, ali mu je baterija prazna.

U potonjem slučaju mnogi proizvođači nude alternativni način pokretanja motora. Kod nekih automobila ključ treba prisloniti uz tipku za pokretanje, dok drugi imaju posebno označeno mjesto u kabini na koje ga je potrebno postaviti.

Na taj način sustav može prepoznati ključ čak i kada prazna baterija onemogućuje uobičajenu bežičnu komunikaciju.

Budući da se postupak razlikuje od modela do modela, najbolje je provjeriti upute za uporabu vozila. Ako je ključ izgubljen ili ukraden, rezervni postupak za slučaj prazne baterije neće pomoći.

Zašto automobil može voziti bez ključa?

Iako se može činiti neobičnim da automobil vrijedan nekoliko desetaka tisuća eura može nastaviti vožnju bez ključa, riječ je uglavnom o namjernom sigurnosnom rješenju.

Elektronički sustav provjerava ključ kako bi odobrio pokretanje motora. Kada motor jednom radi, prekid komunikacije s ključem najčešće će izazvati zvučno ili vizualno upozorenje, ali ne i trenutačno gašenje.

Time se izbjegava opasnost koju bi tijekom vožnje mogli izazvati kratkotrajni prekid signala, elektroničke smetnje ili slučajno iznošenje ključa iz automobila.

Stoga je važno provjeriti gdje se ključ nalazi čim se pojavi upozorenje. Iako se putovanje može nastaviti bez njega, nakon gašenja motora vozač bi mogao ostati na mjestu na kojem se zaustavio.