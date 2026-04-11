Što se događa ako pijete mlijeko svaki dan? 'U ovim slučajevima ga izbjegavajte'

Unatoč sve većoj popularnosti biljnih alternativa mlijeku, kravlje mlijeko i dalje je izrazito popularno. Također se općenito smatra zdravim izborom, osobito kada je riječ o zdravlju kostiju i rastu mišića.

Bilo da ga pijete samo, koristite s pahuljicama ili u smoothiejima i drugim receptima — svakodnevno konzumiranje mlijeka svakako ima svoje prednosti. Nutricionisti objašnjavaju kako svakodnevni unos mlijeka može utjecati na vaše tijelo, kao i koliko ga piti za optimalne zdravstvene koristi.

Što se događa kada svakodnevno pijete mlijeko?

Kako svakodnevno pijenje ili konzumiranje mlijeka zapravo utječe na naše tijelo i cjelokupno zdravlje?

Podržat ćete zdravlje kostiju

Ako bi mlijeko bilo poznato po nečemu, to bi bilo zdravlje kostiju. "Svakodnevno pijenje mlijeka može podržati zdravlje kostiju zbog sadržaja brojnih nutrijenata važnih za kosti, uključujući kalcij, vitamin D i fosfor,” objašnjava Lauren Manaker, magistra znanosti, registrirana dijetetičarka i osnivačica Nutrition Now Counseling. "Kalcij je glavni mineral koji pomaže u održavanju koštanog tkiva, dok vitamin D poboljšava apsorpciju kalcija i podržava remodeliranje kostiju — proces zamjene starog koštanog tkiva novim. Fosfor djeluje zajedno s kalcijem kako bi ojačao strukturu kostiju, osiguravajući da kosti ostanu guste i otporne,” dodaje Manaker.

Potaknut ćete rast mišića

"Mlijeko je pristupačan i lako dostupan izvor proteina", kaže Adrienne Bitar, doktorica znanosti (PhD), predavačica na studiju o prehrani na Sveučilištu Cornell. ''Sadrži i proteine sirutke i kazeina, koji sadržavaju esencijalne aminokiseline potrebne tijelu za obnovu i izgradnju mišića'', kaže Manaker, prenosi Net.hr.

"Protein sirutke brzo se apsorbira, što ga čini idealnim za oporavak nakon treninga jer brzo dostavlja aminokiseline mišićima. Kazein se, s druge strane, probavlja sporije, pružajući postupno otpuštanje aminokiselina koje podržavaju održavanje mišića tijekom vremena. Zajedno, ovi proteini pomažu potaknuti rast mišića, snagu i oporavak u kombinaciji s redovitom tjelesnom aktivnošću", dodaje.

Osjećat ćete se sito

Ako mlijeko uključite u svakodnevnu prehranu, osjećat ćete veću sitost i punoću. To je prvenstveno zbog njegovog udjela proteina, prema Manaker.

"Mlijeko sadrži visokokvalitetne proteine koji usporavaju probavu i pomažu u regulaciji hormona gladi, držeći vas sitima dulje vrijeme", kaže ona.

Pomoći ćete zdravlju srca

"Svakodnevno pijenje mlijeka može podržati zdravlje srca zahvaljujući udjelima kalcija, kalija i magnezija", kaže Manaker. To je zato što sva tri minerala pomažu u smanjenju visokog krvnog tlaka, odnosno hipertenzije, koja je glavni čimbenik rizika za srčane bolesti.

Prema Manaker, kalcij pomaže krvnim žilama da se pravilno stežu i opuštaju, osiguravajući nesmetan protok krvi. U međuvremenu, kalij ublažava učinke natrija (nutrijenta koji u velikim količinama može uzrokovati povišen krvni tlak), a magnezij širi krvne žile, čime regulira krvni tlak.

Mogući nedostaci svakodnevnog pijenja mlijeka

"Za većinu ljudi svakodnevno pijenje mlijeka je sigurno i korisno, sve dok nemaju alergiju na njega", objašnjava Manaker. U tom slučaju mlijeko i mliječni proizvodi mogu izazvati nepovoljnu imunološku reakciju, pa ih treba izbjegavati, piše RealSimple.

Slično tome, ako imate intoleranciju na laktozu, trebali biste izbjegavati konzumiranje običnog mlijeka. ''Mlijeko bez laktoze odlična je alternativa jer pruža iste hranjive tvari bez laktoze'', ističe Manaker.

Postoje i druga medicinska stanja zbog kojih bi trebalo izbaciti mlijeko iz prehrane. "Određeni rijetki metabolički poremećaji, poput galaktozemije, zahtijevaju da pojedinci izbace mlijeko i mliječne proizvode iz prehrane zbog nemogućnosti razgradnje galaktoze — šećera koji se nalazi u mlijeku", objašnjava Manaker. Također, kod nekih ljudi konzumacija mliječnih proizvoda može uzrokovati akne — stoga, ako ste skloni prištićima, možda biste trebali pripaziti na unos mlijeka.

Koliko mlijeka treba piti?

Kao što je Manaker ranije spomenula, za većinu ljudi svakodnevno pijenje mlijeka je sigurno i korisno, pod uvjetom da nemaju alergiju ili intoleranciju na laktozu.

Preporučeni dnevni unos mlijeka (ili mliječnih proizvoda općenito) razlikuje se ovisno o dobi i individualnim potrebama, no općenito se smatra da su tri porcije mliječnih proizvoda dnevno optimalne za odrasle.

Bitar se slaže s time i dodaje da tri porcije mlijeka ili mliječnih proizvoda mogu pomoći većini ljudi da dostignu preporučeni dnevni unos kalcija. ''Međutim, žene starije od 50 godina trebaju četiri porcije mlijeka ili mliječnih proizvoda kako bi dosegnule preporučenih 1200 miligrama kalcija dnevno'', zaključuje Bitar.