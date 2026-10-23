Što raditi ovog vikenda u Splitu? Glazba Hansa Zimmera odjeknut će Dioklecijanovim podrumima

Ljubitelje filmske glazbe ove subote, 24. listopada, očekuje poseban koncert u jednom od najprepoznatljivijih splitskih prostora. Dioklecijanovi podrumi ugostit će koncert „Hans Zimmer & Epic Soundtracks”, na kojem će poznate filmske melodije oživjeti u izvedbi gudačkog kvarteta.

Koncert počinje u 20 sati, a organizira se u sklopu ciklusa Imperial Concerts by Maestro Terza, koji je splitskoj publici već donio dva rasprodana koncerta posvećena glazbi grupe Coldplay.

Od Gladijatora i Interstellara do Igre prijestolja

Na programu će se naći neke od najpoznatijih skladbi Hansa Zimmera, jednog od najutjecajnijih autora filmske glazbe današnjice.

Publika će moći uživati u skladbama „Time”, „Cornfield Chase”, „Now We Are Free”, „A Dark Knight”, „Supermarine” i „Dune Suite”.

Glazbeni program obuhvatit će i prepoznatljive teme iz popularne televizijske serije „Game of Thrones”, čiju glazbu potpisuje skladatelj Ramin Djawadi.

Posebnost ovog koncerta bit će izvedba poznatih filmskih tema u aranžmanima za gudački kvartet. Umjesto velikog simfonijskog orkestra, publika će čuti kako monumentalne filmske skladbe zvuče u intimnijem glazbenom formatu.

White Quartet donosi filmsku glazbu u povijesni ambijent

Za izvedbu će biti zadužen White Quartet, gudački sastav koji čine Katarina Kutnar, Marta Stanec, Martin Kutnar i Jelena Kutnar.

Riječ je o glazbenicima koji iza sebe imaju nastupe na koncertnim pozornicama u Hrvatskoj i inozemstvu, a poznate melodije interpretiraju kroz spoj klasičnog gudačkog zvuka i suvremenog glazbenog izraza.

U Dioklecijanovim podrumima njihove će izvedbe dobiti posebnu atmosferu zahvaljujući povijesnom prostoru koji će ove subote poslužiti kao koncertna pozornica.

Evo gdje nabaviti ulaznice

Koncert „Hans Zimmer & Epic Soundtracks” održat će se u subotu, 24. listopada, s početkom u 20 sati u Dioklecijanovim podrumima.

Organizator je Maestro Terza Production, a ulaznice su dostupne putem sustava Entrio.

Za sve koji traže ideju za drukčiji subotnji izlazak, koncert donosi spoj poznate filmske glazbe, gudačkih instrumenata i jedinstvenog ambijenta splitske povijesne jezgre.