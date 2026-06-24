Što radi Dalić dan nakon Paname?

Hrvatska nogometna reprezentacija se, nakon 1:0 pobjede protiv Paname u drugom kolu skupine L Svjetskog prvenstva, u noći s utorka na srijedu po lokalnom vremenu vratila iz Toronta u Alexandriju, svoj bazni kamp tijekom turnira. U srijedu ujutro prošetali smo se oko Hotela Satire u kojem vatreni odsjedaju te smo uočili nekolicinu članova vatrene "posade", piše Večernji list.

Na terasi hotela sjedilo je nekoliko reprezentativaca; Martin Erlić, Josip Šutalo, Nikola Moro i Nikola Vlašić. Desetak navijača iz SAD-a strpljivo je čekalo potpise na sličice i albume te je i dočekalo, kad im je Erlić prišao dati autograme. Vidjeli smo i izbornika Zlatka Dalića koji se na nekih 45 minuta uputio u šetnju po Alexandriji. Kada se vraćao iz šetnje, u rukama je nosio malu vrećicu s raznim proizvodima i namirnicama.

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Pri tom njegovu povratku nakratko smo u prolazu porazgovarali s izbornikom. Nakon što smo se lijepo pozdravili, pitao sam ga: "Kako ste? Jeste dobro?", na što je Dalić samo potvrdno kimnuo glavom i nastavio hodati prema hotelu. Nismo vidjeli da su ga tijekom šetnje navijači ili ljudi puno ometali. Prošetao je u miru, navodi Večernji.

Taman prije tog kratkog susreta s Dalićem na jednom obližnjem raskrižju uočili smo pomoćnog trenera vatrenih (inače i izbornika U-21 reprezentacije) Ivicu Olića, koji je sa slušalicama u ušima i totalno mokar od znoja trčao po vrlo toplim ulicama Alexandrije. Olić nas je, iako u trku, lijepo pozdravio. Očito da svatko među vatrenima na svoj način provodi vrijeme dan nakon prvih upisanih bodova na Svjetskom prvenstvu.

Inače, vatrene u srijedu očekuju nove obaveze. Zlatko Dalić će od 17:15 po američkom vremenu (23:15 po hrvatskom) održati konferenciju za medije, koju ćemo pratiti uživo na našem Facebooku, a trening reprezentacije zakazan je za 18 sati po lokalnom vremenu (ponoć po hrvatskom).