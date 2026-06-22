Što povezuje znanost, duhovnost i ljudski život? U Splitu se predstavlja šest knjiga dr. sc. Zorana Ćosića

U utorak, 23. lipnja 2026. godine u 18 sati, u velikoj dvorani Središnje knjižnice GKMM-a u Splitu, održat će se predstavljanje šest knjiga autora dr. sc. Zorana Ćosića, okupljenih u dvije međusobno povezane trilogije.

Riječ je o knjigama koje otvaraju prostor za promišljanje o čovjeku, njegovu unutarnjem razvoju, odnosu prema svijetu i potrazi za smislom koja prati svaki životni put.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dvije trilogije, jedna potraga za smislom

Trilogija “Učitelji” govori jezikom priče, tišine, znakova i osobnog iskustva, prateći čovjeka na putu povratka sebi.

S druge strane, trilogija “Informacijska arhitektura ljudskog života” ljudski organizam promatra kao složen informacijski sustav u kojem se život neprestano prima, obrađuje, prenosi i obnavlja.

Dvije trilogije donose pogled iz različitih perspektiva na istu fenomenologiju života, povezujući znanstveno promišljanje, osobno iskustvo i duhovnu dimenziju ljudskog postojanja.

Organizatori pozivaju građane da se pridruže večeri knjige, razgovora i razmjene ideja.