Što paušalni obrtnici moraju znati o eRačunima od 2027. godine

Što vrijedi već danas

Paušalni obrti od početka 2026. moraju moći zaprimati eRačune od svojih dobavljača. Također moraju fiskalizirati sve račune izdane građanima, bez obzira na način plaćanja, dakle i one plaćene uplatom na žiro-račun.

Što se mijenja od 1. siječnja 2027.

Od nove godine paušalni obrti eRačune i izdaju poslovnim subjektima i javnom sektoru. eRačun nije PDF poslan e-mailom. To je strukturirani elektronički dokument koji se šalje preko informacijskog posrednika. Uz izdavanje dolaze i dvije nove obveze:

eIzvještavanje : do 20. u mjesecu Poreznoj upravi treba javiti koji su eRačuni naplaćeni u prethodnom mjesecu.

: do 20. u mjesecu Poreznoj upravi treba javiti koji su eRačuni naplaćeni u prethodnom mjesecu. KPD šifra: svaka stavka na eRačunu treba imati šifru proizvoda ili usluge prema klasifikaciji KPD.

Računi građanima i dalje se izdaju kao fiskalizirani računi. Obrtnik koji radi samo s građanima eRačune ne izdaje, ali ih mora moći zaprimati.

Siječanj donosi i redovnu obvezu: obrazac PO-SD za 2026. godinu predaje se do 15. siječnja 2027.

Besplatna aplikacija ili cjelovito rješenje?

Porezna uprava nudi besplatnu aplikaciju MIKROeRAČUN za izdavanje i zaprimanje eRačuna. Obrtniku koji povremeno izda pokoji eRačun i ništa drugo može biti dovoljna. Ona ipak ne izdaje fiskalizirane račune građanima, ne vodi knjigu prometa (KPR) i ne priprema obrazac PO-SD. Tko radi i s građanima i s tvrtkama, uz nju treba barem još jedan program, a podatke onda prepisuje iz jednog sustava u drugi.

Kasica: sve obveze paušalnog obrta na jednom mjestu

Kasica je hrvatska online aplikacija za izdavanje računa i eRačuna, namijenjena malim poduzetnicima i obrtnicima. Pokriva sve što paušalnom obrtu treba od 2027.:

eRačuni jednim klikom. Račun se izradi kao i inače, a Kasica iz njega složi eRačun i pošalje ga preko odabranog informacijskog posrednika.

Račun se izradi kao i inače, a Kasica iz njega složi eRačun i pošalje ga preko odabranog informacijskog posrednika. Zaprimanje eRačuna u istoj aplikaciji.

u istoj aplikaciji. Fiskalizacija računa građanima za gotovinu, kartice i uplate na račun.

za gotovinu, kartice i uplate na račun. eIzvještavanje o naplati eRačuna.

o naplati eRačuna. Knjiga prometa i PO-SD. Oba izvještaja nastaju automatski iz izdanih računa i uplata, bez ručnog prepisivanja.

Kasica nema ugovorne obveze, a paket se može promijeniti ili otkazati u bilo kojem trenutku.

Mali tim koji sluša korisnike

Iza Kasice stoji Nulti bit d.o.o. iz Pule, mali i agilan tim koji aplikaciju razvija i održava u Hrvatskoj. Kad se propisi promijene, izmjene ugrađuje brzo, a i prijedlozi korisnika često završe kao nova funkcija u aplikaciji.

Ono po čemu se Kasica posebno razlikuje jest podrška. Na pozive i e-mailove korisnika odgovaraju isti ljudi koji aplikaciju razvijaju. Korisnik ne razgovara s pozivnim centrom, nego s nekim tko zna kako aplikacija radi i može problem riješiti odmah. Na svaki poziv se javljaju i na svaki e-mail odgovaraju. To se vidi i u ocjenama: korisnici su Kasicu ocijenili najvišom ocjenom, 5 od 5 na Google recenzijama.

„Naši korisnici su obrtnici kojima je vrijeme najvrjednije. Zato želimo da svaki poziv završi rješenjem, a ne upućivanjem na nekog drugog“, kažu u timu Kasice.

Šest mjeseci besplatno

Za obrtnike koji se žele pripremiti na vrijeme Kasica nudi promo kod KASICA, uz koji se aplikacija prvih šest mjeseci koristi besplatno. Registracija je na kasica.hr, a promo kod se upisuje pri registraciji.

Gdje provjeriti službena pravila

Ovaj članak je informativan pregled. Za službena tumačenja i pojedinačne slučajeve treba se obratiti Poreznoj upravi ili svom knjigovođi.

Kontakt: Kasica, Nulti bit d.o.o., Pula · info@kasica.hr · 098 994 7162 · kasica.hr