Što nikada ne biste trebali držati na vrhu hladnjaka?

Korištenjeprostora na vrhu hladnjaka za odlaganje stvari djeluje kao logično rješenje, osobito u malim kuhinjama. Ipak, ta se površina ne bi trebala koristiti kao dodatna polica jer postoje dobri razlozi zašto na nju nije pametno stavljati hranu, ali ni druge predmete. Takav način uštede prostora može donijeti više štete nego koristi, piše Tasting Table.

Zašto je vrh hladnjaka loše mjesto za odlaganje?

Hladnjak održava nisku temperaturu u unutrašnjosti tako što ispušta toplinu kroz vanjske plohe, prvenstveno stražnju, no zagrijava se i gornja površina. Zbog toga nije prikladna za odlaganje predmeta osjetljivih na toplinu. Ukrasne svijeće mogle bi se otopiti, a lijekovi izgubiti djelotvornost. Promjene temperature jednako su štetne i za namirnice poput maslinovog ulja i vina, koje zbog toga mogu izgubiti na kvaliteti, prenosi Index.

Toplina na vrhu hladnjaka ubrzava i kvarenje hrane. Kruh i svježe namirnice brže će se upljesniviti, a suha hrana poput žitarica može privući nametnike. Uz to, na hladnjak se ne smiju stavljati teški predmeti jer ometaju protok zraka nužan za hlađenje. To u početku dovodi do veće potrošnje električne energije, a dugoročno može skratiti radni vijek uređaja ili čak izazvati požar.

Stavljanje teških i glomaznih predmeta na povišeno mjesto nosi i fizički rizik. Pokušaj dohvaćanja teškog kuhinjskog uređaja, kao što je mikser ili sokovnik, može završiti ozljedom, padom ili oštećenjem samog uređaja ako ispadne.

Što se ipak može držati na hladnjaku?

Taj se prostor ipak može iskoristiti za lagane i izdržljive kuhinjske potrepštine. Dobar su izbor limovi za pečenje, kalupi za kolače i daske za rezanje. Na vrh hladnjaka mogu se staviti i pregače, stolnjaci ili kuharice koje se ne koriste svakodnevno.

Manje predmete preporučljivo je držati u košari ili ukrasnoj kutiji. Na taj način kuhinja izgleda urednije, a predmeti neće biti razbacani i neće ometati protok zraka potreban za ispravan rad uređaja.