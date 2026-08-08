Što nas čeka najesen? Stručnjaci o struji, gorivu i plinu: Jedan energent posebno zabrinjava

Koncem ljeta uvijek počnu strepnje oko opskrbe i cijena energenata u hladnijem dijelu godine. Ove godine one su potaknute sukobom na Bliskom istoku koji nikako da biva okončan, ali i ekstremnom sušom zbog koje su vodostaji rijeka rekordno niski što utječe na rad hidroelektrana i Nuklearne elektrane Krško.

Sredinom tjedna NE Krško, čija proizvodnja električne energije pokriva 16 posto potreba domaćeg tržišta, privremeno je i preventivno smanjio snagu rada reaktora za 20 posto zbog opasnosti od pregrijavanja vode u Savi, piše N1.

"To nije ograničenje iz tehnoloških, nego iz ekoloških razloga, odnosno zbog zaštite biookoliša i temperature rijeke Save", pojasnio je za naš portal ovaj potez NE Krško energetski stručnjak Ivica Jakić.

Električna energija

Ni Jakić ni energetski stručnjak Igor Grozdanić ne očekuju da će, usprkos svi poteškoćama, najesen biti ugrožena opskrba električnom energijom.

"Električne energije će biti dovoljno na tržištu zahvaljujući nuklearkama u Francuskoj, a ne zaboravimo da Češka i Slovačka zajedno imaju osam nuklearnih reaktora koji se, kao i NE Krško, hlade zračnim hladnjacima i nisu ovisne o količini rashladne vode iz rijeka ili jezera", rekao je Jakić.

"Ako se ne dogodi nešto izvanredno ili katastrofalno, ne očekujem nestašice i probleme u opskrbi električnom energijom. A ako cijene budu išle gore, neće ići previše", kazao je Grozdanić.

Hrvatska dobrim dijelom uvozi električnu energiju iz Bosne i Hercegovine koja se proizvodi u tamošnjim termoelektranama koje rade bez poteškoća. Osim toga, Jakić napominje kako se električna energija kupuje ugovorima, tzv. futuresima, po unaprijed dogovorenoj cijeni pri čemu je dobavljač obvezan isporučiti je po fiksnoj cijeni i uz fiksni rok isporuke, piše N1.

Naftni derivati

Nakon četiri pojeftinjenja u nizu, sredinom srpnja uslijedilo je prvo ovoljetno poskupljenje naftnih derivata, doduše samo dizelskog goriva i to ne preveliko. No prije dva tjedna sva su goriva značajno poskupjela - autoplin pet centi po litri, eurosuper 95 za osam centi, a eurodizel čak 16 centi po litri.

Idućeg utorka očekuje se novo poskupljenje, ali samo dizelskog goriva. Kako RTL neslužbeno doznaje, litra eurosupera 95 trebala bi biti jeftinija dva centa, dok bi eurodizel i plavi dizel trebali poskupjeti tri centa po litri. No točan iznos znat će se u ponedjeljak kada Vlada donese odluku o eventualnoj intervenciji u cijene.

Grozdanić ne očekuje na jesen veće potrese po pitanju cijene goriva.

"Što se tiče goriva, situacija je stabilnija nego na tržištima drugih energenata kod nas. Bez obzira na situaciju na Bliskom istoku, cijene ljeti uvijek budu više zbog turističke sezone", kaže.

Prirodni plin

No problema bi moglo biti s prirodnim plinom, napominje Grozdanić.

"Činjenica je da se slabo popunjavaju podzemna skladišta prirodnog plina. No to je očekivano jer su cijene vrlo visoke za ovo doba godine. Američko-iranski rat smanjio je ponudu plina i svi čekaju kako će se razvijati situacija na Bliskom istoku. Situacija je zanimljiva jer su europske zalihe prirodnog plina pale na najnižu razinu od 2011. godine. U sadašnjim tržišnim okolnostima nikome se ne isplati puniti skladišta. Plinska skladišta plina treba napuniti prije zime, ali još se čeka", kaže.

Zalihe plina u skladištima u EU su malo ispod 58 posto, naglašava Grozdanić, a otprilike je tolika popunjenost i Podzemnog skladišta plina Okoli.

U petak je PSP Okoli bio na 57 posto popunjenosti (slika gore). Inače, Vlada RH je krajem srpnja donijela odluku kojom se određuje da do 1. listopada popunjenost skladišta Okoli mora biti najmanje 85 posto uz dopušteno odstupanje do pet posto.

Što se tiče cijena prirodnog plina, Grozdanić kaže kako su cijene u Eurospkoj uniji porasle na malo više od 60 eura po megavatsatu (MWh).

"Na jesen bi cijena plina mogla biti u rasponu od 55 do 75 eura po MWh", kazao je Grozdanić.