Što nam stare fotografije otkrivaju o društvenim nejednakostima? U Split stiže ugledna povjesničarka umjetnosti

U sklopu programa "Foto utorci u Fotoklubu Split" u utorak, 27. listopada, s početkom u 19 sati, održat će se predavanje povjesničarke umjetnosti dr. sc. Ane Šeparović, znanstvene suradnice Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža.

Predavanje pod nazivom "Klasa i rod u međuratnoj fotografiji" bavit će se zanimljivim pitanjem – koliko nam naizgled obične fotografije mogu otkriti o društvenim odnosima, stereotipima i nejednakostima koje su obilježile razdoblje između dvaju svjetskih ratova. Na primjerima fotografija objavljenih u specijaliziranim fotografskim časopisima između dvaju svjetskih ratova, Šeparović će analizirati načine na koje su prikazivani muškarci i žene te pripadnici različitih društvenih slojeva.

Posebnu pozornost posvetit će njihovim zanimanjima, slobodnom vremenu, gestama, emocijama i okruženju u kojem su fotografirani. Takav pristup otkriva da fotografija nije samo dokument određenog vremena. Čak i svakodnevni prizori mogu prenositi rodne i klasne stereotipe te pridonositi učvršćivanju društvenih nejednakosti.

Tko je Ana Šeparović?

Dr. sc. Ana Šeparović doktorirala je povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a zaposlena je u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, gdje vodi projekt "Leksikon hrvatskih umjetnica".

Autorica je i suautorica brojnih knjiga i izložbi te više od 30 znanstvenih radova iz područja slikarstva, fotografije i likovne kritike prve polovice 20. stoljeća. U svojem znanstvenom radu osobito se bavi djelovanjem umjetnica i ponovnim vrednovanjem njihova doprinosa hrvatskoj povijesti umjetnosti. Članica je uredništava znanstvenih časopisa "Život umjetnosti" i "Studia lexicographica".

Predavanje u sklopu europskog projekta

Gostovanje se održava u okviru europskog projekta "Science Comes to Town", u kojem Fotoklub Split sudjeluje kao pridruženi partner. Program "Foto utorci u Fotoklubu Split" financira Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, a dio je redovitog godišnjeg programa Fotokluba Split za 2026. godinu, koji se financira sredstvima Zaklade Kultura nova.

Predavanje će se održati u utorak, 27. listopada, u 19 sati u Fotoklubu Split.