Što nakon raka dojke? U Splitu se otvaraju pitanja koja mnoge žene ne usude postaviti: "Kako ponovno živjeti i vratiti se sebi?"

Pod nazivom "10 pitanja koja se žene nakon raka dojke često ne usude pitati" održat će se otvoreni razgovor s dr. sc. Ivanom Domljanović, tijekom kojeg će sudionice imati priliku progovoriti o izazovima s kojima se suočavaju nakon završetka liječenja.

Liječenje završi, ali pitanja ostaju

Iako se nakon završetka liječenja život naizgled vraća u uobičajene okvire, brojne žene i dalje se suočavaju s neizvjesnošću, strahom od povratka bolesti, umorom i promjenama na vlastitom tijelu. Kontrolni pregledi postaju rjeđi, svakodnevne obveze ponovno dolaze u prvi plan, no pitanja o zdravlju, terapiji i budućnosti često ostaju bez odgovora. Upravo je zato cilj ovog susreta otvoriti prostor za iskren razgovor o temama koje se ponekad teško izgovaraju naglas. "Najviše o jednom pitanju: Što JA mogu napraviti za sebe danas? Nakon raka želimo znati kako ponovno živjeti. Kako se vratiti sebi", poručuje se u najavi događaja.

Razgovor bez srama i neugodnih pitanja

Poseban naglasak bit će stavljen na važnost otvorene komunikacije i pružanja podrške ženama koje su prošle liječenje raka dojke. Sudionice će moći postaviti pitanja o boli, riziku povratka bolesti, terapiji, umoru i drugim izazovima koji prate oporavak, ali i razgovarati o tome kako ponovno steći osjećaj sigurnosti i kvalitete života.

"Ne postoji nevažno pitanje kada je riječ o našem zdravlju", ističe se u pozivu na susret. Događaj će se održati u srijedu, 14. listopada 2026. godine, s početkom u 18 sati, u hotelu Marvie u Splitu.

Susret je zamišljen kao prilika za razmjenu iskustava, dobivanje stručnih odgovora i razgovor o životu nakon bolesti, uz poruku da žene sa svojim pitanjima i strahovima ne moraju ostati same.