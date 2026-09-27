Što muškarca vodi do nasilja nad ženom? Štulhofer odbacuje jedno objašnjenje: "Prilično prazna, na predrasudama temeljena teza"

Pitanje patrijarhata jedno je od pitanja o kojima se najčešće raspravlja u sociologiji, politologiji, povijesti i rodnim studijama. Pojam patrijarhata označava društveni sustav u kojem muškarci imaju dominantan položaj u obitelji, politici, gospodarstvu i javnom životu, dok su žene tradicionalno vezane uz privatnu sferu, brigu o djeci i kućanstvu. Iako se suvremena Hrvatska temelji na ustavnom načelu ravnopravnosti spolova, brojni istraživači smatraju da su određeni patrijarhalni obrasci i dalje prisutni u društvenim odnosima, institucijama i svakodnevnom životu.

Povijesni korijeni patrijarhata u Hrvatskoj

Patrijarhalni obrasci na hrvatskom prostoru razvijali su se stoljećima pod utjecajem agrarnog načina života, tradicijskih zajednica i snažnog utjecaja Katoličke crkve. U ruralnim dijelovima Hrvatske muškarac je dugo bio formalni i stvarni glavar obitelji, nositelj imovine i osoba koja je donosila ključne odluke. Žene su često bile isključene iz političkog života, a njihova društvena uloga uglavnom se definirala kroz brak, majčinstvo i brigu za kućanstvo. U pojedinim dijelovima Hrvatske, osobito u dalmatinskom zaleđu, Lici, Hercegovini i drugim tradicionalnim sredinama, dugo su postojali obrasci prema kojima je obiteljska čast bila povezana s ponašanjem žena. Od njih se očekivala poslušnost, seksualna čednost i podređenost autoritetu oca ili supruga. Muškarci su, s druge strane, imali znatno veći stupanj društvene slobode.

Sve do 20. stoljeća žene su imale ograničen pristup obrazovanju, vlasništvu i političkom uključivanju. Pravo glasa ženama je na hrvatskom prostoru priznato tek nakon Drugog svjetskog rata, kad je došlo do velikih društvenih promjena unutar SFRJ. Nakon 1945. žene dobivaju puna politička prava i formalnu jednakost pred zakonom. Masovno ulaze na tržište rada, povećava se njihova prisutnost u obrazovanju, zdravstvu, znanosti i javnom sektoru. U usporedbi s ranijim razdobljima to predstavlja radikalnu društvenu promjenu. Međutim, sociolozi često upozoravaju kako formalna ravnopravnost nije automatski značila i nestanak patrijarhalnih obrazaca. Mnoge žene obavljale su plaćeni posao te istodobno preuzimale sve kućanske obaveze. Nastao je fenomen tzv. "dvostrukog opterećenja", odnosno situacija u kojoj žene rade izvan kuće jednako kao muškarci, ali i dalje nose najveći dio brige o kućanstvu.

Hrvatska nakon 1990. godine

Nakon osamostaljenja Hrvatske ponovno jača rasprava o tradicionalnim vrijednostima, nacionalnom identitetu i ulozi obitelji. Tijekom Domovinskog rata i poraća naglašavaju se uloge majki, obitelji i demografske obnove, što dio autora koji se bave upravo tim područjem smatra oblikom reafirmacije tradicionalnih rodnih uloga.

Istodobno, žene ostvaruju sve veće uspjehe u obrazovanju i profesionalnom životu. Danas žene u Hrvatskoj čine većinu diplomiranih studenata, prisutne su u gotovo svim profesijama te zauzimaju važne položaje u pravosuđu, zdravstvu, znanosti i javnoj upravi. Unatoč tome, statistike pokazuju da su muškarci i dalje zastupljeniji na vodećim političkim i gospodarskim pozicijama. Upravo zbog toga dio stručnjaka tvrdi da su formalna jednakost i stvarna društvena moć još uvijek dvije različite stvari.

Jedna od najžešćih rasprava vodi se oko pitanja povezanosti patrijarhalnih vrijednosti i nasilja nad ženama. Dio sociologa, kriminologa i feminističkih teoretičarki smatra kako tradicionalni obrasci muške dominacije mogu pridonijeti stvaranju okruženja u kojem se kontrola nad partnericom smatra prihvatljivom.

Prema tom pristupu, nasilje nije samo individualni čin pojedinca nego i posljedica društvenih normi koje muškarcu daju osjećaj prava na kontrolu žene. Posebno se ističu slučajevi u kojima muškarac ne prihvaća prekid veze, gubitak kontrole ili samostalnost partnerice. Drugi autori upozoravaju da nasilje ne treba objašnjavati isključivo patrijarhatom jer ono postoji u različitim kulturama, društvenim sustavima i povijesnim razdobljima. Oni naglašavaju važnost individualnih psiholoških faktora, ovisnosti, psihičkih poremećaja i obiteljskih okolnosti. Upravo je to jedna od ključnih akademskih rasprava: je li nasilje nad ženama prvenstveno društveni problem moći i rodnih odnosa ili kombinacija društvenih i individualnih čimbenika.

Sukobi oko pojma femicida

Jedan od najvećih suvremenih sukoba u Hrvatskoj vodi se oko pojma femicida. Zagovornici smatraju da je važno posebno imenovati ubojstva žena koja proizlaze iz rodno uvjetovanog nasilja, kontrole, posesivnosti ili partnerskih odnosa. Prema tom stajalištu, termin omogućuje bolje razumijevanje specifičnih okolnosti u kojima žene stradaju. Kritičari, među kojima su neki pravnici, "desnica" i konzervativni autori, tvrde kako svako ubojstvo treba biti jednako tretirano te da uvođenje posebnog pojma može dovesti do stvaranja hijerarhije među žrtvama. Također, često upozoravaju na opasnost ideologizacije kaznenog prava. Rasprava se razbuktala 2024. godine kad je femicid uveden u Kazneni zakon.

Patrijarhat se u Hrvatskoj često spominje i u raspravama o pobačaju, reproduktivnim pravima i ulozi žene u društvu. Dio organizacija smatra da ograničavanje reproduktivnih prava predstavlja nastavak tradicionalnog društvenog nadzora nad ženama. S druge strane, konzervativne udruge i vjerske organizacije ističu zaštitu nerođenog života i pravo društva da promiče tradicionalne obiteljske vrijednosti.

Rasprave se vode i oko ekonomskog položaja žena. Iako one danas postižu visoku razinu obrazovanja, istraživanja pokazuju da su manje zastupljene na najvišim upravljačkim pozicijama te da i dalje preuzimaju neplaćeni kućanski rad. Zbog toga se nailazi na izraz "stakleni strop", koji se odnosi na nevidljive prepreke koje ženama otežavaju napredovanje na najviše pozicije.

Patrijarhat i obitelji

Najveće podjele ipak se pojavljuju oko pitanja obitelji. Jedna strana smatra kako tradicionalna obitelj nije nužno patrijarhalna ni opresivna te da predstavlja važan izvor stabilnosti i socijalne povezanosti. Druga pak strana upozorava kako tradicionalni modeli ponekad mogu prikrivati nejednakost moći između muškaraca i žena te otežavati prepoznavanje nasilja, osobito kada se privatni obiteljski odnosi "metu pod tepih".

Pitanje patrijarhata u Hrvatskoj danas nije samo znanstvena tema nego i jedno od najvažnijih društvenih i gorućih političkih pitanja. Dok jedni smatraju da su patrijarhalni obrasci i dalje prisutni u raspodjeli moći, nasilju nad ženama i svakodnevnim društvenim odnosima, drugi tvrde da se pojam patrijarhata često koristi preširoko i ideološki. Upravo zbog toga rasprave o femicidu, nasilju nad ženama, reproduktivnim pravima, ulozi obitelji i rodnoj ravnopravnosti ostaju među najkontroverznijim temama suvremene Hrvatske.

Sve nam je to kratko prokomentirao naš poznati sociolog i najpoznatiji seksolog Aleksandar Štulhofer.

U literaturi se ističe da se fenomen tzv. "ubojstva iz časti" ne pojavljuje samo u neeuropskim društvima, već i u državama poput Nizozemske, gdje se takvi slučajevi pravno tretiraju kao oblik partnerskog ili obiteljskog nasilja. U kojoj je mjeri opravdano heuristički primijeniti koncept "ubojstva iz časti" na europske slučajeve nasilja nad ženama ili je riječ o analitički različitim fenomenima koji se samo djelomično preklapaju?

- Pretpostavljam da mislite na ubojstva žena zbog predodžbe da su "okaljale obraz" muškarca – muža, oca ili muških članova obitelji? Naime, ubojstva iz časti također su dio fenomena krvne osvete u kojoj, kao žrtve, obično stradavaju muškarci. Kada je riječ o femicidu, vratimo li se dovoljno daleko u povijest, nema prostora, zemlje ili kulture u kojoj je taj fenomen nepoznat. Iznimke su vjerojatno isključivo neke tzv. "primitivne" zajednice u kojima je, povijesno, postojala viša razina spolne/rodne ravnopravnosti nego u složenijim feudalnim i kasnije građanskim društvima. Primarno je, dakle, pitanje koliko se daleko vraćamo u povijest, a ne o kojoj je zemlji ili religijskoj zajednici riječ. Razlog takvoj, gotovo univerzalnoj povijesti nasilja nad ženama, koje se opravdavalo povrijeđenom "čašću" muškaraca, patrijarhalni je sustav koji ne karakteriziraju samo hijerarhija moći, intelektualnih sposobnosti te sfera "kompetencije" (javna za muškarce, a privatna ili obiteljska za žene) već i paralelni moralni sustavi u kojima se od žena i muškaraca ne očekuje jednako poštivanje pravila.

Premda to nije moja tema, rekao bih da u analitičkom smislu današnji femicid, koji je čvrsto vezan uz partnersko ili obiteljsko nasilje, i dalje sadrži elemente povrijeđene muške časti. Razlika je u tome što je danas, za razliku od nekada, ta čast u potpunosti individualizirana. Muškarac koji iz ljubomore ili bijesa odluči ubiti partnericu ne namjerava to učiniti kako bi sprao ljagu s klana ili obitelji kojoj pripada, već zato što ne može podnijeti da se zbog nje osjeća "manjim", odnosno manjkavim muškarcem. No, to ne znači da motive treba tražiti isključivo u individualnoj psihologiji i patološkim crtama ličnosti. Kako to često saznajemo, ubojice odrastaju izloženi seksizmu i mizoginim stavovima.

Postoje li empirijska istraživanja koja jasno pokazuju da patrijarhalni društveni obrasci povećavaju rizik od nasilja nad ženama ili je ta veza teorijski pretpostavljena, ali metodološki teško dokaziva?

- Kako to nije moje znanstveno područje, mogu se pozvati isključivo na kulturnu geografiju femicida. Ako pogledate zemlje ili krajeve u kojima je ta praksa najizraženija (Afganistan, Pakistan, Kurdistan, Indija), lako ćete ustanoviti da su patrijarhalna vlast i ideologija ondje snažnije prisutne, poglavito u ruralnim područjima, nego u nekim drugim zemljama slične razine ekonomske razvijenosti (Butan, Nepal, Mongolija, Jemen). Negativni odnos između rodne/spolne ravnopravnosti i femicida vjerojatno je mnogo složeniji i uključuje niz povijesnih, socioekonomskih i političkih čimbenika.

Ako takva povezanost postoji, kako se ona konkretno mjeri u istraživanjima – kroz stavove o rodnim ulogama, obrasce ponašanja ili institucionalne pokazatelje?

- Postoji niz složenih, međunarodno razvijenih instrumenata kojima mjerimo razinu spolne/rodne ravnopravnosti i općenito položaj žena u društvu. Dobar primjer je Global Gender Gap Index Svjetskog gospodarskog foruma (https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2025/), koji se temelji na velikom broju raznovrsnih sociokulturnih, političkih i socioekonomskih indikatora kako bi zemlje poredao od izrazito spolno/rodno egalitarnih do izrazito neegalitarnih zemalja. Slične ambicije ima i Europski indeks rodne ravnopravnosti (EU Gender Equality Index). Naravno, kao i svaki sličan složeni pokazatelj društvene stvarnosti, i te mjere imaju ograničenja – često vezana uz nedostupnost ili, u nekim slučajevima, upitnu valjanost relevantnih podataka.

INCEL (DEČKI I MUŠKARCI KOJI "NE MOGU DOBITI")

Incel je skraćenica od engleskog izraza involuntary celibate (osoba u celibatu, ali ne po svojoj volji/izboru). Izvorno je označavao osobu koja želi romantičnu ili seksualnu vezu, ali je ne uspijeva ostvariti.

Međutim, tijekom posljednjih dvadesetak godina dio internetskih incelskih zajednica razvio je specifičnu subkulturu koja je privukla pozornost sociologa, psihologa i sigurnosnih službi zbog povezanosti nekih njezinih pripadnika s mizoginijom i nasiljem.

Zanimljivo je da pojam nije nastao u ekstremističkim krugovima. Prvu internetsku zajednicu za osobe koje se osjećaju usamljeno i neuspješno u ljubavnim odnosima pokrenula je mlada Kanađanka pod pseudonimom "Alana". Cilj joj je bio pružiti podršku ljudima koji se osjećaju izolirano. Tek kasnije dio po dio internetskih foruma razvija mnogo radikalniji sadržaj.

Nisu svi ljudi koji se identificiraju kao inceli isti, ali u radikalnijim zajednicama često se pojavljuju uvjerenja:

da je društvo nepravedno prema muškarcima koji nisu fizički privlačni;

da žene biraju samo mali broj najpoželjnijih muškaraca;

da su seksualni i romantični uspjeh gotovo uvijek potpuno određeni izgledom;

da su društvene promjene povećale njihovu izolaciju.

Neki forumi razvili su izrazito negativan odnos prema ženama, a ponekad i prema društvu općenito. Ipak, većina osoba koje se smatraju incelima nije agresivna, osim za tipkovnicom svojeg računala.

Važno je razlikovati:

usamljene i socijalno izolirane osobe;

članove internetskih incelskih zajednica;

mali broj pojedinaca koji prihvaćaju nasilne ideje.

Istraživanja pokazuju da većina ljudi koji sudjeluju na incelskim forumima nikada ne počini nasilje. Ižive se nad tipkovnicom, ali kako u stvarnom životu ne mogu pristupiti osobi ženskog spola, tako ne mogu počiniti ni nasilje. Međutim, određeni dio zajednice glorificirao je pojedince koji su počinili masovna ubojstva, zbog čega sigurnosne službe u više zemalja prate incelske forume.

Najpoznatiji je slučaj Elliota Rodgera, koji je 2014. u Isla Visti ubio više ljudi prije nego što je skončao i svoj život. Naravno, imao je i nerazumljiv manifest iz kojeg se dalo iščitati koliko ga je puta odbila neka žena te je dio incelskih zajednica počeo veličati njegove postupke. Nakon toga zabilježeno je još nekoliko nasilnih napada koje su počinitelji povezivali s incelskom ideologijom. Incel je i sve češća "meta" kriminalističkih serija te ih je tako, s počiniteljem baš iz incelske zajednice, snimljeno nekoliko u Sjedinjenim Državama.

Što o tome kažu sociolozi?

- Sociolozi i psiholozi obično upozoravaju da se fenomen ne može svesti samo na seksualnu frustraciju te u analizama spominju:

društvenu izolaciju;

usamljenost;

depresiju;

osjećaj društvene marginalizacije;

krizu identiteta;

rigidna očekivanja o muškoj ulozi;

internetske zajednice koje pojačavaju negativna uvjerenja.

Zbog toga govore o spoju psiholoških, društvenih i kulturnih čimbenika.

U raspravama o femicidu i nasilju nad ženama inceli se često spominju zato što radikalni dijelovi zajednice ponekad izražavaju mržnju prema ženama, osjećaj prava na žensku pažnju ili seksualnost te uvjerenje da su žene krive za njihove životne probleme.

Međutim, većina stručnjaka upozorava da se nasilje nad ženama ne može objasniti samo incelskim fenomenom. Ono je mnogo starije od interneta i pojavljuje se u različitim društvima i povijesnim razdobljima.

Pitali smo za to i dr. sc. Aleksandra Štulhofera.

Koliko je znanstveno utemeljena teza da seksualna ili emocionalna frustracija kod muškarca povećava rizik od nasilja prema partnericama, a koliko je riječ o popularnoj, ali pojednostavljenoj interpretaciji?

- Nisam vidio konkretna istraživanja (možda i stoga što mi je teško zamisliti ozbiljne znanstvenike koji bi krenuli od takve pretpostavke), no rekao bih da je to prilično prazna, na predrasudama temeljena teza. Nasilje je puno složeniji fenomen. Seksualna frustracija i osjećaj odbačenosti, kakav primjerice nalazimo u tzv. incelskoj zajednici, neće sami po sebi generirati nasilje. Ono što često generiraju jest verbalna agresivnost na društvenim mrežama. Za nasilni čin potrebna je kombinacija faktora ili rizičnih čimbenika – strukture ličnosti, obiteljske socijalizacije, izloženosti agresiji itd. Društveni fenomeni nikada ne počivaju na samo jednoj osobini, koliko god nam fascinantna bila.

Članak je objavljen uz financijsku potporu Agencije za medije iz Programa poticanja novinarske izvrsnosti