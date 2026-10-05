Što mladima danas stvarno treba? U Splitu stručnjaci otvorili važna pitanja o djeci i mladima u riziku

U organizaciji Udruge ANST 1700 u petak, 2. listopada 2026., u Hotelu Sia u Splitu održan je stručni skup Od slobodnog vremena do odnosa – od odnosa do promjene i samostalnosti, organiziran u okviru programa Kreativni pomak – Avantura promjene. Skup je okupio brojne stručnjake koji se svakodnevno susreću s izazovima rada s djecom i mladima u riziku te mladima s problemima u ponašanju, s posebnim naglaskom na one koji se nalaze u sustavu socijalne skrbi. Kroz izlaganja, primjere dobre prakse i zajedničku raspravu sudionici su razmijenili iskustva o tome kako organizirano slobodno vrijeme može postati prostor izgradnje odnosa, razvoja povjerenja i pružanja podrške. Susret je povezao stručnjake iz socijalne skrbi, javnog zdravstva, odgoja i obrazovanja te civilnog društva, pružajući priliku za razgovor o potrebama mladih i mogućnostima suradnje u lokalnoj zajednici.

Svoja iskustva i stručna promišljanja podijelile su Marija Krželj, socijalna pedagoginja i ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Split; Čedna Lošić, socijalna pedagoginja iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Solin te Katarina Čolak, psihologinja iz Službe za mentalno zdravlje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.U programu su sudjelovale i Kristina Šerić i Marija Buljan, odgajateljice iz Centra za pružanje usluga u zajednici Maestral, podružnice „Miljenko i Dobrila“; Martina Mršić, psihologinja Komercijalno-trgovačke škole Split te Hrvojka Lovrić, voditeljica programa i socijalna animatorica Udruge ANST 1700. Iz različitih profesionalnih perspektiva predstavile su iskustva iz neposrednog rada s djecom i mladima te primjere aktivnosti kojima se potiču njihovo sudjelovanje, razvoj i osamostaljivanje.

U središtu razgovora bila je važnost kvalitetnog slobodnog vremena kao zaštitnog, razvojnog i tretmanskog čimbenika. Govorilo se o potrebama djece i mladih, izazovima pronalaženja i organizacije slobodnog vremena te načinima motiviranja i uključivanja u aktivnosti. Posebno su razmotrene mogućnosti koje pružaju igra, kreativni i iskustveni sadržaji te volontiranje kao prilike za upoznavanje mladih, prepoznavanje njihovih interesa i izgradnju odnosa kroz zajedničko iskustvo. Izlaganja su obuhvatila i povezanost ranih iskustava s rizičnim ponašanjima, prevenciju ovisnosti i drugih teškoća te dostupnost podrške u zajednici. Razgovaralo se o tome kako aktivnosti prilagoditi stvarnim potrebama mladih, uključiti ih u oblikovanje vlastitog puta promjene i pružiti im podršku u razvoju samostalnosti.

Skup je zaključen zajedničkom raspravom „Od sustava prema zajednici – što mladima stvarno treba?“, tijekom koje su sudionici nastavili razmjenjivati iskustva o izazovima iz svakodnevne prakse, mogućnostima međusektorske suradnje i važnosti kontinuiteta podrške. Susret je pružio prostor za povezivanje stručnjaka i ustanova koje, svaka iz svojeg područja djelovanja, pridonose stvaranju poticajnijeg okruženja za djecu i mlade.

Program 'Kreativni pomak – avantura promjene' financiran je sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi.