Što kažete na ovu prometnu bahatost u Splitu? Sve je snimljeno na križanju ispod bolnice

Nesvakidašnji i opasan prometni manevar zabilježen je u Splitu, gdje je motociklist, ne poštujući prometnu signalizaciju, iz pogrešne prometne trake prošao kroz crveno svjetlo na semaforu i nastavio vožnju nogostupom.

Sve se dogodilo na raskrižju Poljičke ulice i Šetališta Bačvice, gdje je motociklist iz srednje prometne trake odlučio skrenuti prema Šetalištu Bačvice, iako mu je na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo.

Umjesto da pričeka zeleno svjetlo i nastavi vožnju u skladu s prometnim pravilima, motociklist je prošao kroz raskrižje te skrenuo izravno na nogostup, površinu namijenjenu pješacima.

Video je objavljen na popularnoj Facebook stranici 'Prometne zgode i nezgode'.

Pogledajte video: