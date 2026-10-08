Što kažete na ovu prometnu bahatost u Splitu? Sve je snimljeno na križanju ispod bolnice

Nesvakidašnji i opasan prometni manevar zabilježen je u Splitu, gdje je motociklist, ne poštujući prometnu signalizaciju, iz pogrešne prometne trake prošao kroz crveno svjetlo na semaforu i nastavio vožnju nogostupom.
Sve se dogodilo na raskrižju Poljičke ulice i Šetališta Bačvice, gdje je motociklist iz srednje prometne trake odlučio skrenuti prema Šetalištu Bačvice, iako mu je na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo.
Umjesto da pričeka zeleno svjetlo i nastavi vožnju u skladu s prometnim pravilima, motociklist je prošao kroz raskrižje te skrenuo izravno na nogostup, površinu namijenjenu pješacima.
Video je objavljen na popularnoj Facebook stranici 'Prometne zgode i nezgode'.
Pogledajte video:
Moja reakcija na članak je...
0
1
0
0
2
0
12