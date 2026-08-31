Što kažete na ovakvo parkiranje 'limenog ljubimca' u Splitu?

Još jedan prizor iz Splita pokazuje koliko kreativni vozači mogu biti kada je u pitanju pronalazak parkinga.

Fotografija je objavljena na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode, uz kratki opis: 'Pobjednik'.

Na fotografiji se vidi motocikl parkiran točno ispred stepenica koje vode prema nekadašnjem ugostiteljskom objektu na Zenti.

Riječ je o lokaciji na Zenti, gdje se nalazi plato za parking, a u blizini je popularna plaža Fire. No, sudeći prema prizoru, potraga za slobodnim mjestom očito je ovog vozača odvela korak dalje.

Fotografija je brzo privukla pažnju, a teško je ne složiti se s autorom objave – za ovakav izbor mjesta zaista bi se moglo reći: pobjednik.