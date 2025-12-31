Što kažete na današnji modni odabir bračnog para Šuta?

Na Rivi, ispunjenoj šetačima i obasjanoj zimskim suncem, pažnju je na Staru godinu privlačio i modni odabir gradonačelnika Tomislava Šute. U skladu s vremenskim prilikama – oslabljenom burom i pet stupnjeva – odlučio se za elegantnu, ali nenametljivu kombinaciju. Tamni kaput čistih linija nosio je preko svijetle dolčevite, čime je postignut dojam profinjene ležernosti, dok su sunčane naočale dodatno naglasile opušteni, gotovo mediteranski štih zimskog dana na Rivi.

Ništa manje zapažena nije bila ni njegova supruga Matilda koja je odabrala efektan tamni krzneni kaput, savršeno uklopljen u hladnije jutro, ali i živahnu atmosferu grada. Elegantne sunčane naočale i decentni modni detalji zaokružili su styling koji spaja klasiku i glamur. U moru ljudi i blagdanskog šušura, njihov je izgled djelovao skladno i primjereno trenutku – baš poput Splita koji je na Staru godinu pokazao svoje najljepše lice.

Splitski gradonačelnik i njegova supruga na Rivi su bili u društvu zamjenice gradonačelnika Matee Dorčić i državne tajnice Zrinke Mužinić Bikić.