Što je uopće Dan nacionalne sućuti?

Vlada Republike Hrvatske proglasila je utorak, 3. studenoga, Danom nacionalne sućuti u povodu smrti Mate Miše Kovača. Riječ je o tek trećem takvom proglašenju u povijesti samostalne Hrvatske, a zanimljivo je da je prvi Dan nacionalne sućuti proglašen upravo zbog još jedne dalmatinske glazbene legende – Olivera Dragojevića.

Odluku je Vlada donijela u ponedjeljak na telefonskoj sjednici, odajući počast jednom od najpopularnijih hrvatskih pjevača, čije su pjesme obilježile desetljeća domaće glazbene scene.

Dan nacionalne sućuti obilježit će se spuštanjem hrvatskih zastava na pola koplja na zgradama državnih tijela, lokalne i regionalne samouprave te drugim objektima obuhvaćenima Vladinom odlukom.

No što zapravo znači Dan nacionalne sućuti, kada je prvi put proglašen i po čemu se razlikuje od Dana žalosti?

Sve je počelo 2018. godine zbog Olivera

Prvi Dan nacionalne sućuti u povijesti Hrvatske proglašen je 31. srpnja 2018. godine, nakon smrti Olivera Dragojevića.

Odluku je donijela Vlada Andreja Plenkovića, a riječ je bila o presedanu. Hrvatska je do tada poznavala proglašenje Dana žalosti, no za Olivera je odabran drukčiji oblik državnog odavanja počasti.

Razlog je bio i simboličan. Oliverov život bio je neraskidivo povezan s glazbom, pa se željelo omogućiti da se građani od njega opraštaju upravo pjesmom, bez otkazivanja koncerata i drugih manifestacija.

Toga dana Split je ispraćao Olivera, a prizori tisuća ljudi koji su pjevali njegove pjesme ostali su među najupečatljivijim trenucima novije hrvatske glazbene povijesti.

Drugi put zbog Ćire Blaževića

Gotovo pet godina poslije, 15. veljače 2023., Hrvatska je drugi put obilježila Dan nacionalne sućuti.

Povod je bila smrt legendarnog nogometnog trenera Miroslava Ćire Blaževića, izbornika koji je hrvatsku nogometnu reprezentaciju predvodio do povijesne bronce na Svjetskom prvenstvu 1998. godine u Francuskoj.

Vlada je i tada odlučila odati počast isticanjem zastava na pola koplja, bez ograničenja karakterističnih za Dan žalosti.

Sada je, nakon Olivera i Ćire, treća osoba kojoj je Hrvatska na ovaj način odala počast Mate Mišo Kovač.

Koja je razlika između Dana nacionalne sućuti i Dana žalosti?

Iako nazivi zvuče slično, riječ je o dvama različitim oblicima državnog obilježavanja tuge.

Dan žalosti podrazumijeva spuštanje zastava na pola koplja, neodržavanje zabavnih priredbi i prilagodbu radijskih i televizijskih programa.

Dan nacionalne sućuti prvenstveno je simboličan izraz poštovanja i zajedničkog oproštaja. Zastave se također spuštaju na pola koplja, ali koncerti, kulturne i zabavne manifestacije ne moraju se otkazivati.

Upravo je ta razlika bila ključna kada je 2018. godine donesena odluka u povodu Oliverove smrti.

Osam godina poslije Hrvatska se na isti način oprašta od Miše Kovača, čovjeka čije su pjesme, baš kao i Oliverove, odavno prerasle glazbene pozornice i postale dijelom kolektivnog identiteta brojnih generacija.

Zbog koga se proglašavao Dan žalosti u Hrvatskoj?

U povijesti samostalne Hrvatske Dan žalosti na državnoj razini proglašavan je i povodom smrti istaknutih političkih i vjerskih osoba. Među njima je bio ratni ministar obrane Gojko Šušak, kojemu je Hrvatska odala počast 25. svibnja 1998. godine.

Nakon smrti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, koji je preminuo 10. prosinca 1999., proglašena su čak tri dana žalosti, od 11. do 13. prosinca, pri čemu je dan njegova pogreba bio i neradni dan.

Tri dana žalosti proglašena su i 2005. godine nakon smrti pape Ivana Pavla II., i to 4. i 5. travnja te na dan njegova pokopa, 8. travnja. Hrvatska je 18. travnja 2010. proglasila Dan žalosti zbog pogibije poljskog predsjednika Lecha Kaczyńskog i ostalih žrtava zrakoplovne nesreće u Smolensku.

Državna počast iskazana je i Borisu Špremu, tadašnjem predsjedniku Hrvatskog sabora, povodom čije je smrti 4. listopada 2012. proglašen Dan žalosti.

Posljednji takav slučaj zabilježen je 26. travnja 2025., kada je Hrvatska proglasila Dan žalosti na dan pogreba pape Franje.

Tako je u povijesti samostalne države Dan žalosti u šest navrata proglašen povodom smrti istaknutih pojedinaca, dok su ostale odluke uglavnom bile povezane s velikim tragedijama i stradanjima.

Poljud se oprašta od Miše, sahrana u Zagrebu

Posljednji ispraćaj Mate Miše Kovača održat će se u utorak, 3. studenoga, na splitskom Poljudu, stadionu s kojim je legendarni pjevač bio posebno povezan. Ispraćaj zajednički organiziraju Hajduk, Torcida i Hrvatska glazbena unija. Vrata stadiona otvorit će se u 16 sati, dok glazbeni program počinje u 17 sati. Mišine pjesme izvodit će njegovi prijatelji i kolege, među kojima su Mladen Grdović, Dražen Zečić, Jole, Giuliano, Alen Nižetić i klapa Rišpet. Posebno emotivan trenutak bit će prolazak vozila s Mišinim lijesom oko poljudskog travnjaka. Ulaz je besplatan, ali uz obaveznu ulaznicu, a za one koji neće moći doći organiziran je televizijski prijenos.

Nakon splitskog oproštaja Mišino tijelo bit će prevezeno prema Zagrebu, uz planirana zaustavljanja u Šibeniku i Zadru. Posljednji počinak legendarni pjevač pronaći će u srijedu, 4. studenoga, na zagrebačkom Mirogoju, gdje će biti pokopan uz sina Edija, čiju smrt nikada nije prebolio. Prema posljednjim informacijama, pogreb će se održati u krugu obitelji, dok je komemoracija u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, prvotno planirana za srijedu, odgođena za 11. prosinca.