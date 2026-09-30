Što je točno Plenković govorio u Splitu?

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je danas na svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom Dana Splitsko-dalmatinske županije, a u gotovo 15-minutnom govoru osvrnuo se na gospodarsku situaciju, prometnu infrastrukturu, turizam, obrazovanje, sport i zdravstvo te niz velikih projekata koji bi u godinama pred nama trebali mijenjati sliku Splita i cijele županije.

Plenković je na početku čestitao blagdan svetog Jeronima i Dan Splitsko-dalmatinske županije te zahvalio županijskim i lokalnim vlastima na, kako je kazao, dobroj suradnji tijekom proteklih deset godina.

Splitsko-dalmatinsku županiju opisao je kao jednu od najvećih i najrazvijenijih hrvatskih županija i središte jadranske Hrvatske, naglasivši da Vlada želi nastaviti podupirati njezine prioritete.

Plenković iznio brojke o plaćama, zaposlenosti i obrtnicima

Velik dio početka govora posvetio je gospodarskim pokazateljima i fiskalnoj decentralizaciji. Kazao je da su prihodi jedinica lokalne i područne samouprave na razini Hrvatske tijekom posljednjih deset godina porasli s tri na sedam milijardi eura.

Prema brojkama koje je iznio, Splitsko-dalmatinska županija u 2025. imala je 19 posto više prihoda nego godinu ranije, dok je u prvih šest mjeseci ove godine zabilježen rast od 22 posto.

Govoreći o tržištu rada, istaknuo je da Hrvatska danas ima oko 1,8 milijuna zaposlenih i nešto više od 60 tisuća nezaposlenih. U Splitsko-dalmatinskoj županiji, rekao je, gotovo je 194 tisuće osiguranika, dok je prosječna plaća s oko 700 eura 2016. godine porasla na 1497 eura.

Posebno je izdvojio rast broja obrtnika.

– Broj obrtnika u ovoj županiji narastao je u zadnjih deset godina s 9780 na više od 19 tisuća, dakle dvostruko više nego što je to bilo ranije – kazao je Plenković.

Kozjak, Vučevica, Stobreč i Omiš

Jedna od središnjih tema bila je prometna infrastruktura. Plenković je kazao da je Vlada upravo Splitsko-dalmatinsku županiju identificirala kao područje na kojem je potrebno napraviti veliki infrastrukturni iskorak.

Posebno je spomenuo probijanje tunela Kozjak te čvor Vučevica, koji bi trebali omogućiti još jedan cestovni ulaz u Split.

– Drago mi je da je od našeg zadnjeg susreta u ovom formatu probijen tunel Kozjak. Preko čvora Vučevica i tunela Kozjak vidjet će se kako lakše i brže omogućiti još jedan ulaz u Split – poručio je.

Spomenuo je i napredak na cestovnim projektima prema Stobreču i Omišu te ulaganja u željezničku i lučku infrastrukturu.

O požarima: „Štete su ovaj put zaista bile velike“

Plenković se osvrnuo i na velike požare koji su tijekom ljeta pogodili područje županije. Zahvalio je vatrogascima, policiji, Hrvatskoj vojsci, civilnoj zaštiti, HGSS-u, Crvenom križu, lokalnim jedinicama i zdravstvenim službama.

Govoreći o jednom od požara sa smrtnim posljedicama, podsjetio je i na interventnu pomoć Vlade u iznosu od 20 milijuna eura.

– Želim zahvaliti zaista svima koji su napravili napore da se ti požari ugase i da limitiramo štete koje su ovaj put zaista bile velike – rekao je.

Lećevica se, poručuje, mora riješiti

Govorio je i o jednom od dugogodišnjih problema Splitsko-dalmatinske županije – gospodarenju otpadom i centru u Lećevici.

Kazao je da Vlada razumije da se Županija nalazi pred konačnim odlukama vezanim uz taj projekt, kao i problem rasta cijena, ali smatra da se s projektom mora nastaviti.

Posebno je naglasio da pitanje otpada postaje još važnije zbog velikog priljeva turista tijekom sezone te poručio da ga treba riješiti što prije.

Za obrazovanje 570 milijuna eura

Plenković je naveo i da ukupna ulaganja Ministarstva znanosti i obrazovanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji iznose oko 570 milijuna eura.

Govorio je o ulaganjima u vrtiće i škole, prelasku na jednosmjensku nastavu i projektu cjelodnevne škole, ali i o razvoju Sveučilišta u Splitu i studentskih domova.

– Takav ciklus nismo imali desetljećima, vjerojatno ga nećemo imati dugo vremena – poručio je govoreći o aktualnom investicijskom ciklusu u obrazovanju.

Plenković o Poljudu: Može se osuvremeniti u moderan nogometni stadion

Poseban dio govora posvetio je sportu, kazavši da su sport i sportaši jedan od ponosa Splita i Hrvatske.

Najavio je pomoć Vlade pri uređenju privremenog stadiona na Brodarici, koji bi trebao služiti Hajduku za vrijeme radova na Poljudu, obnovi Gripa te ponovnom stavljanju Spaladium Arene u funkciju.

A onda se dotaknuo i pitanja koje posljednjih dana posebno zanima splitsku javnost – budućnosti Poljuda.

Prema njegovim riječima, dosadašnji pokazatelji upućuju na mogućnost da se postojeći stadion kvalitetno osuvremeni.

– Cijeli projekt rekonstrukcije Poljuda, prema svim dosadašnjim indikatorima, može se na pametan i kvalitetan način osuvremeniti da se napravi moderan sportski nogometni stadion, onakav kakav očekuju navijači i kakvi su današnji standardi u velikim europskim usporedbama – poručio je Plenković.

O Poljudu je, podsjetimo, Plenković detaljnije govorio i novinarima nakon svečane sjednice. Tada je naglasio da konačnu procjenu stanja postojećeg stadiona trebaju dati stručnjaci te da Vlada želi da Poljud zadovoljava najviše suvremene standarde nogometnih stadiona.

Turizam dolazi do svojih plafona

Govoreći o turizmu, Plenković je kazao da je i ova godina prema pokazateljima rekordna, ali upozorio i na ograničenja daljnjeg rasta turističkih brojki.

Prema podacima koje je iznio, Hrvatska se kreće prema oko 22 milijuna dolazaka i više od 112 milijuna noćenja.

– Polako dolazimo do tih plafona kada je riječ o našim realnim brojkama i kapacitetima. Zato moramo investirati u kvalitetu jer se i drugi bore i nastoje privući posjetitelje u svoje zemlje – rekao je.

Spomenuo Meštrovića, Marulića i kulturne projekte

Premijer je dio govora posvetio i kulturi, koju je opisao kao dio hrvatskog identiteta i tradicije.

Među projektima u koje se ulagalo naveo je Galeriju Meštrović, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, projekte povezane s Markom Marulićem, kulturne domove i Mediteranski festival knjige.

Novi KBC Split: „To je moja osobna želja“

Pred kraj govora Plenković se dotaknuo još jednog potencijalno golemog projekta – izgradnje novog KBC-a Split.

Kazao je da je o tome razgovarao s gradonačelnikom i županom te da sada treba pronaći odgovarajuću lokaciju.

Nakon velikih ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu u Zagrebu, Rijeci i Osijeku, poručio je da isto treba napraviti i u Splitu.

– Moramo isto učiniti i u Splitu. To je moja osobna želja i zato ćemo, kada je riječ o sredstvima, njih sigurno pronaći. Ono što očekujemo od naših sugovornika jest da se pronađe adekvatna lokacija – rekao je Plenković.

Priznao je pritom da pronalazak odgovarajućeg prostora u Splitu neće biti jednostavan zadatak, ali je izrazio uvjerenje da će rješenje biti pronađeno. Zalijepljeni tekst

Plenković je govor završio čestitkom povodom Dana Splitsko-dalmatinske županije i blagdana svetog Jeronima.