Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta na konferenciji za medije u petak je detaljno objasnio zašto je odlučio odustati od najavljenog koncerta Dine Merlina, koliko će koštati ovogodišnji Advent i što se mijenja u programu nakon te odluke. Otkrio je da ugovor s Merlinom nikada nije potpisan, da je njegov menadžment ponudio pomoć u financiranju produkcije te da bi konačni trošak Adventa za Grad, prema trenutačnim procjenama, trebao biti manji od milijun eura.

Nakon višednevnih polemika o cijeni nastupa Dine Merlina, troškovima produkcije i usporedbama s potrebama splitskog zdravstva, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta sazvao je konferenciju za medije na kojoj je iznio svoju stranu priče o organizaciji Adventa u Splitu 2026. godine.

Najvažnija vijest jest da najavljenog Merlinova koncerta 30. prosinca neće biti. No Šuta je govorio i o ukupnim troškovima manifestacije, prihodima od sponzora i adventskih kućica, panoramskom kotaču, ostalim izvođačima te kritikama koje su posljednjih dana izazvale brojne reakcije građana.

„Ne želim podjele u društvu. Ugovor s Dinom Merlinom neće se potpisati”

Šuta je na početku istaknuo da Grad Split, prema njegovim riječima, od samog početka transparentno predstavlja planove i procjene troškova Adventa.

„Do sada smo sve javno predstavili. Ni u jednom trenutku nismo izostavili nijednu informaciju. Mislim da smo prvi grad u državi koji je jasno prezentirao koliko se određeni troškovi očekuju kada je riječ o Adventu. Dali smo određene procjene i projekcije, a to nisu bili konačni iznosi. Naš je cilj da Split ima najbolji Advent”, kazao je.

Govoreći o koncertu Dine Merlina, osvrnuo se na javnu raspravu u kojoj se trošak nastupa uspoređivao s nabavom medicinske opreme za KBC Split.

„U medijskom prostoru koncert je stavljen u odnos s nabavom pet CT uređaja. Ja bih prvi bio za nabavu pet CT uređaja, ali kontekst u kojem je sve predstavljeno i komunicirano otišao je u potpuno drugom smjeru”, rekao je.

Pritom je naglasio da Grad nije nadležan za nabavu medicinske opreme, iako financijski pomaže splitskoj bolnici.

„Grad Split ni u jednom trenutku nije nadležan za Klinički bolnički centar, odnosno za zdravstvo. Grad Split ulaže svoja financijska sredstva kroz potpore i donacije Kliničkom bolničkom centru. Ove smo godine uložili najviše do sada”, ustvrdio je.

Prema njegovim riječima, upravo su reakcije građana i podjele koje su nastale bile presudne za odluku.

„S obzirom na to da su se stvorile podjele u društvu i da je javnost iskazala velik interes, donio sam odluku da se ugovor s Dinom Merlinom neće potpisati. Cijelo vrijeme govorim da ne želim podjele u društvu. To sam komunicirao i to i dalje komuniciram”, izjavio je Šuta.

Merlinov honorar 140 tisuća eura, menadžment ponudio sponzora za produkciju

Gradonačelnik je posebno želio razjasniti razliku između honorara izvođača i procijenjenih troškova produkcije.

„Koncert koji smo najavili koštao bi 140 tisuća eura. Produkcija i iznos koji je bio najavljen, a govorimo o procjeni prije zaključenja javnog poziva, odnosili su se na Dinu Merlina, Jakova Jozinovića i Jelenu Rozgu. To su bitne stvari koje treba razjasniti”, rekao je.

Istaknuo je da se procjena produkcijskih troškova nije odnosila isključivo na Merlinov nastup, nego na više koncerata.

Otkrio je i da su predstavnici glazbenika, nakon reakcija javnosti, ponudili financijsko rješenje kojim bi se smanjio trošak organizacije.

„Razgovarali smo i s menadžmentom Dine Merlina. Oni su također ponudili da će pronaći sponzora koji bi pokrio dio produkcije, procijenjen na oko 80 tisuća eura”, kazao je.

U odgovorima na novinarska pitanja precizirao je da se radilo o iznosu od 80 tisuća eura plus PDV.

Ipak, ni ta ponuda nije promijenila njegovu odluku.

„Meni je stvarno žao i zahvaljujem menadžmentu na toj ponudi, ali odluka je donesena”, poručio je.

Nema ugovora, nema ni penala

Novinare je zanimalo hoće li Grad zbog odustajanja od nastupa morati platiti penale ili snositi druge financijske posljedice.

Šuta je odgovorio da ugovor s Dinom Merlinom nije potpisan.

„U ovom trenutku nemamo nikakve potpisane ugovore niti su nastali ugovorni odnosi”, rekao je.

Na pitanje je li ga nakon objave odluke osobno kontaktirao Dino Merlin, kratko je odgovorio:

„Mene osobno Dino Merlin nije kontaktirao.”

Ponovio je da je odluka konačna i da Grad neće ulaziti u zaključivanje ugovora.

„Žao mi je što nećemo zaključiti ugovor s Dinom Merlinom, kao i ljudi koji su već rezervirali smještaj u Splitu zbog njegova koncerta. Ali želim čuti glas građana. Budući da je cijela situacija otišla u pogrešnom smjeru, donijeli smo ovu odluku i ona je konačna”, kazao je.

Koliko će Advent zapravo koštati? Šuta iznio novu računicu

Gradonačelnik je predstavio i financijsku konstrukciju Adventa nakon odustajanja od Merlinova nastupa.

Prvotno procijenjeni trošak iznosio je približno 1,7 milijuna eura, a nakon izmjena programa procjena je smanjena.

Prema podacima koje je iznio Šuta, ukupni trošak Adventa bez Merlina iznosi 1.449.000 eura.

Od toga bi se dio trebao pokriti prihodima koje je Grad već ostvario.

„Do sada smo od sponzora prikupili 180 tisuća eura, a od adventskih kućica uprihodili smo 290 tisuća eura. To je ukupno približno 470 tisuća eura prihoda, što znatno umanjuje ukupan trošak”, objasnio je.

Kada se ti prihodi oduzmu od ukupne procjene, dobiva se iznos od 979 tisuća eura.

„Ukupan trošak Adventa bez Dine Merlina iznosi milijun i 449 tisuća eura. Kada od tog iznosa oduzmemo 470 tisuća eura prihoda, dolazimo do 979 tisuća eura troška za Grad”, naveo je.

Naglasio je da sponzorski prihodi još nisu konačni te da se očekuju dodatna sredstva koja bi mogla dodatno smanjiti financijsko opterećenje.

Klizalište 73 tisuće eura, produkcija na Prokurativama 218 tisuća

Šuta je detaljno govorio i o pojedinačnim troškovima Adventa.

Prema njegovu izlaganju, za klizalište je predviđeno 73 tisuće eura, a produkcija i oprema na Prokurativama, s PDV-om, procijenjene su na 218 tisuća eura.

Za infrastrukturu potrebnu za održavanje manifestacije predviđeno je 128 tisuća eura, dok kugle i određene adventske kućice iznose približno 22 tisuće eura.

Troškovi izvođača i popratnih sadržaja, prema gradonačelnikovoj računici, iznose oko 600 tisuća eura.

Za blagdansko ukrašavanje koje provodi komunalna služba predviđeno je oko 76 tisuća eura, a za radove Parkova i nasada oko 40 tisuća eura.

Izrada jaslica trebala bi koštati približno 17 tisuća eura.

Uz to su planirani i manji troškovi povezani s drugim adventskim sadržajima.

Gradonačelnik je istaknuo da je riječ o procjenama te da konačni iznosi pojedinih stavki ovise o odgovarajućim postupcima i ponudama.

Što je s panoramskim kotačem?

Šuta se osvrnuo i na informacije o panoramskom kotaču, za koji se u javnosti spominjala cijena od 200 tisuća eura.

Takve je navode odbacio.

„Kada je izašlo da će kotač koštati 200 tisuća eura, vidjeli smo da su se širile dezinformacije”, kazao je.

Prema njegovim riječima, predviđeni trošak bio je približno 20 tisuća eura, no pristigla ponuda nije bila valjana pa se od te opcije odustalo.

Što će biti 30. prosinca i hoće li se smanjiti trošak produkcije?

Jedno od ključnih pitanja nakon odustajanja od Merlinova nastupa jest što će se dogoditi s programom 30. prosinca.

Šuta je potvrdio da za taj datum trenutačno nema drugog najavljenog koncerta.

„U ovom trenutku za 30. prosinca nema predviđenog koncerta”, rekao je.

Novinari su ga pitali i hoće li zbog otkazivanja nastupa biti smanjeni troškovi produkcije, budući da je prvotna procjena uključivala opremu za više koncerata.

Gradonačelnik je odgovorio da nova procjena još nije izrađena.

„To će odrediti ljudi koji su zaduženi za organizaciju. U ovom trenutku nemam novu procjenu. Potrebno je sagledati što se od opreme može izostaviti, a zatim će se provesti odgovarajući javni poziv”, objasnio je.

Time je potvrdio da će se produkcijski zahtjevi morati ponovno razmotriti nakon promjene programa.

Šuta o usporedbama s Dubrovnikom: „Govorimo o procjenama, a ne konačnim cijenama”

Na konferenciji se otvorilo i pitanje razlike između cijene Merlinova nastupa u Splitu i troškova njegovih koncerata u drugim gradovima.

Novinari su spomenuli podatke iz Dubrovnika, prema kojima su ondje prošle godine nastupi Dine Merlina i Jakova Jozinovića, zajedno s produkcijom, koštali oko 180 tisuća eura.

Šuta je odgovorio da Grad Split nije predstavljao konačne cijene produkcije, nego procjene.

„Mi smo govorili o procjenama produkcije. Ne ulazim u to kako drugi gradovi izvještavaju o svojim troškovima. To su podaci koje ste vi dobili, a mi smo javno iznijeli svoje procjene”, kazao je.

Pojasnio je da svaki izvođač ima posebne tehničke zahtjeve, koji utječu na ukupnu cijenu organizacije.

„Svaki izvođač ima svoje zahtjeve, odnosno tehničke uvjete koji se moraju uključiti u kalkulaciju. Ljudi koji rade procjene na temelju toga dolaze do određenih iznosa, ali to ne znači da će konačna cijena biti upravo takva”, rekao je.

Odbacio je i navode prema kojima bi Merlinov honorar u drugim gradovima bio znatno niži.

Prema informacijama kojima raspolaže, ustvrdio je, njegov nastup na dočeku Nove godine u Crnoj Gori trebao bi koštati više od nastupa koji je bio planiran u Splitu.

Naglasio je da osobno ne sudjeluje u pregovorima o honorarima izvođača.

„Advent nije samo koncert. Imamo dječje i duhovne sadržaje”

Unatoč odustajanju od Merlina, Šuta smatra da će Split imati kvalitetan blagdanski program.

„Ovdje nije riječ samo o koncertima. Imamo i dječje sadržaje te duhovni program koji je također dio Adventa”, istaknuo je.

Poručio je da se pri ocjenjivanju troškova manifestacije mora voditi računa i o njezinim gospodarskim učincima.

Prema njegovim riječima, Advent privlači posjetitelje, povećava potrošnju i donosi prihode lokalnim poduzetnicima.

„U Advent treba ulagati, ali pritom treba sagledati i što će Grad zauzvrat dobiti”, kazao je.

Smatra da će se znatan dio uloženog novca vratiti kroz potrošnju i poreze, iako na konferenciji nije iznio konačnu procjenu tih neizravnih učinaka.

Govoreći o namjenskim sredstvima, objasnio je da se dio novca prikupljenog kroz turistički sustav mora trošiti u skladu s propisanom namjenom.

„Moramo znati i da se sredstva prikupljena kroz boravišnu pristojbu i Turističku zajednicu moraju namjenski trošiti za manifestacije. Ta sredstva ne mogu se proizvoljno preusmjeravati”, rekao je.

Hoće li se dio novca ubuduće preusmjeriti umirovljenicima?

Šuta je govorio i o mogućnosti da se u budućnosti dio sredstava namijenjenih pojedinim programima preusmjeri prema umirovljenicima.

Pojasnio je da to nije jednostavno učiniti tijekom tekuće proračunske godine jer su stavke već određene.

„Pobornik sam toga da se u idućem razdoblju razmotri mogućnost usmjeravanja dijela sredstava prema umirovljenicima. To nije moguće jednostavno učiniti u ovom trenutku jer su proračunske stavke već određene i moramo postupati u skladu s njima”, kazao je.

Dodao je da se takva mogućnost može razmotriti pri budućem planiranju proračuna.

Oštro kritizirao prethodnu vlast: „Uništili su Advent u Splitu”

Gradonačelnik je dio konferencije posvetio i kritikama prethodne gradske vlasti.

Ustvrdio je da Advent proteklih godina nije bio organiziran na razini koju Split zaslužuje.

„Ta su gospoda uništila Advent u gradu Splitu. Adventa praktički nije bilo. Sjetite se medijskih naslova i načina na koji su se stvari događale”, izjavio je.

Posebno se osvrnuo na blagdansko ukrašavanje grada.

„Sjetite se vremena kada se grad počinjao ukrašavati oko 20. prosinca i kada je Split bio u polumraku. Imali smo situacije u kojima se adventska svijeća palila gotovo u mraku. Ja to ne želim”, poručio je.

Naglasio je da se ove godine s ukrašavanjem krenulo ranije, unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima.

„Želim da Advent u Splitu bude na najvišoj razini i da po njemu budemo prepoznatljivi. Split to zaslužuje, građani to žele i to je naša obveza”, rekao je.

Osvrnuo se i na kritike koje dolaze od političkih protivnika.

„Obećao sam da ćemo vratiti Advent u Split. Prošle godine vidjeli ste iskorak, a ove godine očekujemo još bolji rezultat. Moramo težiti boljemu”, istaknuo je.

Advent kao zabava ili duhovna manifestacija?

Novinari su Šutu pitali i o različitim koncepcijama Adventa koje su zagovarale prethodne gradske vlasti.

Spomenut je bivši gradonačelnik Andro Krstulović Opara, koji je isticao da Advent ne bi smio biti samo zabava, nego manifestacija bliža vjeri i izvornom značenju došašća.

Šuta je odgovorio da aktualni program obuhvaća i zabavne i duhovne sadržaje.

„Pokazali smo smjer u kojem želimo razvijati Advent. Program obuhvaća i duhovni dio, uključujući velike jaslice u prostoru između Prokurativa i Rive. Tu su i dječji sadržaji te drugi programi koji su prihvatljivi široj javnosti”, kazao je.

Naglasio je da svaka gradska vlast ima pravo odrediti koncepciju manifestacije.

„Svatko tko dobije priliku odlučivati ima pravo odabrati smjer razvoja manifestacije. Smatramo da je ovo pravi smjer”, poručio je.

Konačna odluka: Bez Merlina, ali Šuta očekuje „najbolji Advent u Hrvatskoj”

Iako je odustajanje od Dine Merlina izazvalo promjene u najavljenom programu, Šuta ne odustaje od ambicije da Split ove godine ima jedan od najprepoznatljivijih adventskih programa.

Ponovio je da su ugovori s ostalim izvođačima sklopljeni te da su, prema informacijama Grada, dogovorene cijene u skladu s tržišnim uvjetima.

„Sve smo proveli transparentno. Mislim da smo jedini grad koji je prije početka manifestacije javno predstavio sve podatke o očekivanim troškovima”, ustvrdio je.

Na kraju je još jednom izrazio žaljenje zbog raspleta situacije s Merlinom, ali i poručio da ne namjerava mijenjati odluku.

„Meni je kao čovjeku stvarno žao što smo došli do ove situacije, ali smatram da je ovo u ovom trenutku najbolja odluka za Grad”, kazao je.

Tako je nakon višednevnih rasprava i reakcija javnosti postalo jasno da Dino Merlin 30. prosinca neće nastupiti u Splitu. Advent se nastavlja prema predstavljenom konceptu, uz prilagodbe programa i produkcije, a konačni troškovi bit će poznati nakon dovršetka preostalih postupaka i utvrđivanja ukupnih prihoda.