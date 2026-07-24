ŠTO JE S POLJUDOM? Glavina: "Fokus je na stadion Hajduka", Šuta: Statičari su već održali nekoliko sastanaka"

Na konferenciji "Igra na dugi rok: Sportska infrastruktura između izvrsnosti i isplativosti", održanoj u petak na stadionu Park mladeži u sklopu Europskog prvenstva u ragbiju 7 – Rugby Europe Championship 2026., ministar turizma i sporta Tonči Glavina i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavili su velika ulaganja u splitsku sportsku infrastrukturu.

U središtu njihovih izjava bio je stadion Poljud, za koji bi se uskoro trebalo odlučiti u kojem će se smjeru ići, dok su statičari već održali nekoliko sastanaka i pripremaju svoje mišljenje o budućnosti stadiona. Naime, Europsko prvenstvo u ragbiju 7 održava se od 24. do 26. srpnja u Parku mladeži, a okupilo je 12 najboljih muških i 12 ženskih europskih reprezentacija u ovoj olimpijskoj disciplini.

Glavina: "Poljud je u najvećem fokusu"

Ministar Tonči Glavina istaknuo je kako su u Splitu predviđena velika ulaganja u sportsku infrastrukturu, dijelom povezana i s održavanjem Europskih sveučilišnih igara. "Tu smo kako bismo predstavili velike planove sportske infrastrukture u Splitu. Dio ulaganja vezan je i za Europske sveučilišne igre u Splitu. U najvećem fokusu su nam veliki projekti, a počinjemo sa stadionom Hajduka, odnosno stadionom Poljud. Donesene su sve potrebne političke i financijske odluke te će se odlučiti u kojem će se smjeru ići s Poljudom", kazao je Glavina.

Najavio je ulaganja i u ostale ključne sportske objekte na području grada. "Investirat će se i u kompleks Parka mladeži. Vratit ćemo punu funkcionalnost Spaladium Areni te obnoviti dvoranu na Gripama. Projekti se pripremaju, održali smo potrebne sastanke i imat ćemo veliki iskorak u sportskoj infrastrukturi u Splitu", poručio je ministar.

Šuta: "U Splitu se događaju povijesna ulaganja"

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta kazao je kako su planovi Grada predstavljeni Ministarstvu turizma i sporta te predsjedniku Vlade, od koje Split očekuje financijsku podršku. "U Gradu Splitu događaju se povijesna ulaganja u sportsku infrastrukturu. Sve smo predstavili Ministarstvu i premijeru. Očekujemo pomoć Vlade Republike Hrvatske, što nam je i obećano", rekao je Šuta.

Naglasio je kako Grad, uz velike infrastrukturne projekte, namjerava sufinancirati i članarine mladim sportašima.

"Sufinancirat ćemo sportske članarine, što je dokaz da brinemo o sportu i mladim ljudima. Imamo određene financijske kapacitete, planovi su veliki, ali imat ćemo i pomoć Vlade. Intenzivno radimo na više područja, uključujući Spaladium Arenu, Gripe, Park mladeži i Poljud", kazao je.

Statičari već održali sastanke o Poljudu

Šuta je upozorio kako se desetljećima nije dovoljno ulagalo u postojeću sportsku infrastrukturu, zbog čega će za realizaciju najvećih projekata biti nužna izravna pomoć države. "Ozbiljno smo pristupili ovom pitanju. Svjesni smo svojih financijskih kapaciteta i bez izravne pomoći Vlade takvi se projekti ne bi mogli realizirati. Desetljećima se nije ulagalo u postojeću infrastrukturu. Poljud je jedna od tema, statičari su već održali nekoliko sastanaka i očekujemo njihovo mišljenje", zaključio je Šuta.

Uvodne govore na konferenciji održali su i zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja te direktor Slobodne Dalmacije Vinko Ursić Glavanović. U panel-raspravama sudjelovali su brojni poznati predstavnici hrvatskog sporta, među kojima su Blanka Vlašić, Goran Ivanišević, Barbara Đinović, Toni Tomas, Siniša Topalović, Loris Peršurić, Ivan Rukavina, Mirjana Čagalj, Feliks Lukas i Renco Posinković.

U Split stigle 24 najbolje europske reprezentacije

Podsjetimo, Europsko prvenstvo u ragbiju 7 okupilo je 12 najboljih muških i 12 ženskih europskih reprezentacija u ovoj atraktivnoj olimpijskoj disciplini. Natjecateljski program započeo je u petak u 10 sati, dok je svečano otvorenje prvenstva predviđeno u 21:45 sati. Posjetitelje očekuje koreografija sa specijalnim efektima, a nakon otvorenja slijedi glazbeni program uz DJ Knolldoll i gostujuće DJ-e.

Gipsy Kings stižu u Park mladeži

U subotu, 25. srpnja, natjecateljski program počinje u 10 sati i trajat će tijekom cijelog dana. Večernji dio programa rezerviran je za veliki koncert grupe Gipsy Kings by André Reyes, koji počinje u 22:15 sati. Završne utakmice Europskog prvenstva odigrat će se u nedjelju, 26. srpnja. Nakon odlučujućih susreta održat će se ceremonija dodjele medalja i službeno zatvaranje prvenstva, dok je završni party najavljen za 22 sata.