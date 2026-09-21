Što je s Mišom?

Ivana Kovač posljednjih se mjeseci posvetila projektu koji za nju ima posebno emotivno značenje. U projektu „Ivana piva ćaću“ obrađuje pjesme koje je proslavio njezin otac, legendarni Mišo Kovač, a u razgovoru za RTL Scenu otkrila je kako je on reagirao na njezine izvedbe, ali i kako danas provodi dane.

Ideja da zapjeva očeve pjesme, priznaje, nije nastala preko noći. Na takav su je potez nagovarali godinama, među njima i sam Mišo.

„To nije došlo preko noći, dugo je sazrijevalo. Nagovarali su me na to sigurno 15 godina, a i on sam već jako dugo. Ipak, ja sam se trebala posložiti u glavi jer to nosi određenu težinu. On je prevelik u ovom, nazovimo ga svjetovnom, svijetu“, ispričala je Ivana.

Mišo se oduševio

Posebno joj je, kaže, bilo važno što će o svemu misliti upravo njezin otac. Kada je čuo njezinu verziju pjesme „Malo mi je jedan život s tobom“, reakcija je bila bolja nego što je očekivala.

„Kada je izašla pjesma 'Malo mi je jedan život s tobom', potpuno je poludio za njom. Priznajem da mi nije bilo svejedno kad sam ga zvala, ali on se oduševio“, ispričala je.

Za svoj rođendan 1. rujna poslala mu je i novu pjesmu čim je dobila završnu verziju.

„Odmah je pitao kad će treća. Najdraže mi je od svega što čovjeka koji je toliko toga prošao i ima toliko hitova, njegova kći može toliko razveseliti i oživjeti nešto u njemu. Najljepši dio svega je što je on sretan zbog toga“, kazala je.

Otkrila kako Mišo danas provodi dane

Mišo se posljednjih godina rijetko pojavljuje u javnosti, a Ivana je otkrila kako je i kako izgleda njegova svakodnevica.

„Dobro je, dobro je. Nije on kompliciran. S Lidijom je, imaju dva psića i super im je“, rekla je.

Ivana je govorila i o vlastitom životu izvan pozornice. Njezina kći Elena krenula je u treći razred osnovne škole, pa uz glazbene obveze svakodnevicu ispunjavaju i majčinske obveze.

Na pitanje što je poželjela za svoj nedavni rođendan, odgovorila je jednostavno:

„Iskreno ću vam reći, kažem: 'Bože, daj mi ono što ti želiš za mene'. Mislim da je to najispravnije.“