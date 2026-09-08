Što je s garažom na Zvončacu? Srđan Marinić: "Je li gradski projekt zaustavljen radi privatnog profita?"

Srđan Marinić, nositelj liste u kotaru Meje, javno je pozvao aktualnu splitsku vlast da građanima objasni što se događa s projektom gradske javne garaže na Zvončacu. Tvrdi da je prethodna gradska uprava projekt dovela pred samu građevinsku dozvolu, dok je u međuvremenu privatni investitor dobio dozvolu za gradnju manje garaže na susjednoj lokaciji.

Marinić podsjeća da je još 2022. najavio izgradnju višeetažne podzemne garaže na Zvončacu, na čijem bi se krovu, odnosno prostoru sadašnjeg parkirališta, uredili javni park i inkluzivno dječje igralište.

„Bivša gradska uprava izradila je projekt, osigurala sredstva i dovela do pred samu građevinsku dozvolu projekt velike javne gradske garaže na Zvončacu”, navodi Marinić.

„Je li Grad odustao od svoje garaže?”

Prema njegovim riječima, nakon dolaska HDZ-a, Keruma i partnera na vlast, gradski projekt nestao je iz javnog prostora. Istodobno je, tvrdi, privatni investitor prije mjesec dana zatražio građevinsku dozvolu za manju garažu na prostoru bivše bašte Zvončac.

„Postavlja se pitanje: Je li Grad Split odustao od svoje, znatno veće javne garaže?” pita Marinić.

Smatra da činjenica da privatni investitor planira gradnju garaže pokazuje kako je riječ o isplativoj investiciji te traži objašnjenje zašto Grad nije nastavio realizaciju vlastitog projekta.

Izrazio sumnju na pogodovanje privatnom investitoru

Marinić je iznio i sumnju da je gradski projekt zaustavljen kako bi se pogodovalo privatnom investitoru, smatrajući da bi velika javna garaža bila izravna konkurencija manjoj privatnoj garaži.

„Izražavam sumnju da je projekt gradske garaže zaustavljen da bi se pogodovalo privatnom investitoru, jer bi naša velika gradska garaža bila izravna konkurencija privatnoj garaži”, poručio je.

Riječ je o Marinićevoj sumnji, a u objavi nisu navedeni dokazi koji bi potvrdili da je gradski projekt zaustavljen radi pogodovanja privatnom investitoru.

Marinić od aktualne vlasti traži odgovor na pitanje je li Grad odustao od planirane javne garaže na Zvončacu te, ako nije, u kojoj je fazi projekt i kada građani mogu očekivati njegov nastavak.