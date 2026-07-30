Što je palo s neba? Eksplozija u Poljskoj digla službe na noge, spominje se ruska raketa H-101

Neidentificirani objekt pao je rano jutros kod sela Tarnawa-Kolonia na istoku Poljske i izazvao snažnu eksploziju, objavile su poljske vlasti.

Selo se nalazi u Lublinskom vojvodstvu, oko 95 kilometara od ukrajinske granice. Stanovnici su policiji prijavili da su čuli snažnu detonaciju, nakon čega su vojska i druge službe pokrenule potragu i osigurale područje.

Poljske oružane snage zasad nisu objavile o kakvom je objektu riječ ni odakle je stigao. Na mjestu pada provodi se istraga, javlja Index.

Ukrajinski izvori: Moguće je da je riječ o ruskoj raketi H-101

Ukrajinski izvori zasad neslužbeno navode da bi mogla biti riječ o ruskoj krstarećoj raketi H-101, poznatoj i pod engleskom oznakom Kh-101. Ta informacija nije potvrđena, a poljske vlasti još nisu identificirale objekt.

BREAKING: Russian cruise missile hit eastern Poland. pic.twitter.com/9SVQ5PDFNb — Current Report (@Currentreport1) July 30, 2026

Prema zasad dostupnim informacijama, objekt s turbomlaznim pogonom ušao je iz smjera Ukrajine, letio na maloj visini i potom se srušio kod Tarnawa-Kolonije. Poljski mediji navode da je objekt bio uočen radarom te da je prema njemu upućen borbeni avion F-16, ali je nestao s radara prije nego što je mogao biti identificiran.

Činjenica da se sve dogodilo tijekom velikog ruskog napada na Ukrajinu upućuje na mogućnost da je neko rusko oružje lansirano iz zraka zbog kvara skrenulo s putanje i ušlo u poljski zračni prostor.

Mala visina leta, prema procjenama ukrajinskih izvora, smanjuje vjerojatnost da je riječ o ukrajinskoj protuzračnoj raketi koja je skrenula nakon neuspjelog presretanja, kao što se dogodilo u Przewodówu 2022. godine.

"Niezidentyfikowany obiekt" spadł w okolicach Lublina. Dźwięk syren alarmowych obudził przed 4 rano mieszkańców wschodniej Polski. Według wojska obiekt mógł spaść w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia, gdzie wcześniej - ok. 2 km od zabudowań - odkryto gigantyczny krater w ziemi. pic.twitter.com/s8LGCY9VdR — Ekonomat (@ekonomat_pl) July 30, 2026

Stanovnici također nisu prijavili karakterističan zvuk klipnog motora kakav proizvode dronovi tipa Šahid ili Gerbera. Zbog toga se među mogućim objašnjenjima spominju ruska raketa H-101 ili noviji dron Geran-3 s mlaznim pogonom. Riječ je, međutim, samo o preliminarnim procjenama koje tek treba potvrditi istragom.

Poljska tijekom noći podigla borbene avione

Incident se dogodio dok je Rusija izvodila velik napad projektilima i dronovima na gradove diljem Ukrajine.

Poljska je zbog napada ranije podigla borbene avione i aktivirala sustave protuzračne obrane kako bi zaštitila svoj zračni prostor. Zasad nije potvrđeno postoji li veza između ruskog napada i objekta koji je pao kod Tarnawa-Kolonije, javlja Index.

Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je da je izvelo "masovan udar preciznim oružjem dugog dometa s kopna, iz zraka i s mora", kao i napad dronovima. Moskva tvrdi da su mete bili ukrajinski vojni objekti.

U ruskom napadu poginulo najmanje osmero ljudi

Prema dosad objavljenim podacima, u ruskom napadu na Ukrajinu poginulo je najmanje osmero ljudi, a najmanje 30 ih je ozlijeđeno.

U Krivom Rihu balistički projektil pogodio je kuću velike obitelji. Poginulo je šestero ljudi, među kojima djevojčice u dobi od pet i 12 godina. Ozlijeđeno je još najmanje osmero ljudi, a spasioci pretražuju ruševine.

Najmanje jedna osoba poginula je u Kijevu, dok je još jedna smrt zabilježena u Poltavskoj oblasti. U Lavovu su pogođene stambene zgrade, a više od deset ljudi je ozlijeđeno. Spasioci tragaju za ljudima koji su možda ostali zatrpani.

Zelenski nekoliko sati ranije upozorio na napad

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nekoliko sati prije početka udara objavio je da je Rusija pripremila masovan napad i pozvao stanovnike svih ukrajinskih regija da ne ignoriraju uzbune.

Napad je izveden dan nakon što se Zelenski u Bijeloj kući sastao s aktualnim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Ukrajinski predsjednik ponovno je zatražio dodatne sustave protuzračne obrane i projektile Patriot.

Tisuće stanovnika Kijeva provele su noć u postajama podzemne željeznice, a na snimkama su se vidjele obitelji koje spavaju na podu, pod dekama i u manjim šatorima.

Ukrajinski dron pogodio skladište u Rusiji

Istodobno je u ruskom gradu Penzi izbio požar u skladištu internetskog trgovca Wildberries nakon ukrajinskog napada dronom.

Jedna osoba je ozlijeđena, a oko 200 ljudi evakuirano je iz objekta, objavio je regionalni guverner. Ukrajina tvrdi da se distributivni centri Wildberriesa koriste za opskrbu ruskih vojnika na bojištu, što Rusija negira.