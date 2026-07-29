"Što je ovo, zombi-apokalipsa?" Usred Splita pripiti turisti spavaju po ulicama, ali to je još najmanji problem

tanovnici stare gradske jezgre Splita već su, nažalost, naviknuli na prizore koji se iz ljeta u ljeto ponavljaju gotovo po istom obrascu. Kako turistička sezona doseže vrhunac, osobito krajem srpnja i početkom kolovoza, noći u centru grada za mnoge stanare postaju gotovo neizdržive.

Uriniranje i povraćanje po javnim površinama, vika i galama u gluho doba noći, razbijanje tegli, oštećivanje imovine te potpuno alkoholizirani ljudi koji leže po pločnicima samo su dio onoga čemu svjedoče građani koji žive unutar i oko Dioklecijanove palače.

„Ne mogu stajati na nogama, povraćaju i leže po ulicama“

Čitatelj Dalmacije Danas poslao nam je fotografije i videosnimke nastale tijekom noći u blizini Đardina i Galerije umjetnina.

Na njima se vide mladi strani turisti koji jedva stoje na nogama ili uopće nisu sposobni samostalno hodati. Neki sjede ili leže uz zidove i na javnim površinama, dok je jedan mladić završio u velikoj posudi na ulici.

Na drugoj fotografiji vidi se razbijena posuda s biljkom i zemlja razasuta po kamenim pločama ispred ulaza u objekt.

Iz snimki nije moguće utvrditi jesu li osobe bile isključivo pod utjecajem alkohola ili eventualno drugih sredstava, no jasno je da su se nalazile u izrazito lošem stanju.

– Ovo je nemoguće, grozno. Ponavlja se svakog vikenda, ovo je postala 'zombie apokalipsa', – požalio nam se čitatelj.

Stanari plaćaju cijenu splitskog „party turizma“

Dok se Split u turističkim statistikama može pohvaliti velikim brojem dolazaka i noćenja, stanovnici njegove povijesne jezgre upozoravaju da cijenu takvog turizma sve češće plaćaju upravo oni.

Poseban problem predstavljaju organizirani obilasci barova i klubova, takozvani pub crawlovi, nakon kojih se veće skupine izrazito alkoholiziranih gostiju u kasnim noćnim i ranim jutarnjim satima vraćaju ulicama stare gradske jezgre.

Grad tako dobiva prihod od turizma, klubovi i organizatori noćnih provoda pune blagajne, a stanarima ostaju neprospavane noći, prljave ulice, povraćanje pred vratima i oštećena imovina.

Hitna pomoć u lipnju intervenirala zbog desetaka alkoholiziranih osoba

Da nije riječ o izoliranim slučajevima, potvrđuju i podaci Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije. Prema informacijama objavljenima krajem srpnja, Hitna je samo tijekom lipnja zaprimila više od 50 poziva povezanih s alkoholiziranošću. Ekipe su intervenirale zbog 44 osobe, među kojima su bile i dvije maloljetne osobe.

Najveći broj takvih intervencija tijekom ljeta odnosi se upravo na mlade strane turiste koji nakon noćnih izlazaka završe onesviješteni ili potpuno nemoćni na splitskim ulicama. Svaka takva intervencija zauzima tim, vozilo i vrijeme koje bi u tom trenutku moglo biti potrebno nekome čiji život izravno ovisi o brzoj medicinskoj pomoći.

Turizam ne bi smio značiti život bez sna i dostojanstva

Stanari stare gradske jezgre godinama traže učinkovitiji nadzor, snažniju prisutnost nadležnih službi i jasniju odgovornost organizatora noćnih obilazaka.

Nitko ne osporava mladim ljudima pravo na zabavu niti Split treba prestati biti živ i otvoren grad. Međutim, postoji velika razlika između večernjeg izlaska i ponašanja koje završava povraćanjem, uriniranjem, uništavanjem tuđe imovine te ležanjem po ulicama.

Turistički uspjeh ne može se mjeriti samo brojem noćenja i potrošenih eura. Mora se mjeriti i kvalitetom života ljudi koji u tom gradu ostaju nakon što sezona završi.