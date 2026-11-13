Što je ovo? Usred noći u studenom 22 stupnja. Sljedeći noći potpuni obrat uz jako zahlađenje i buru

Dok se kalendarski približavamo drugoj polovini studenoga, Dalmacija proživljava jednu od neobično toplih noći za ovo doba godine. Snažna ciklona nad Jadranom, uz izraženo strujanje toplog zraka s juga, donijela je temperature kakve bismo očekivali u kasno proljeće, a ne samo nekoliko tjedana prije početka meteorološke zime.

Posebno je zanimljivo što su na brojnim lokacijama temperature zraka tijekom kasnih večernjih i noćnih sati više od najviših dnevnih vrijednosti izmjerenih u četvrtak. Umjesto uobičajenog noćnog hlađenja, snažno južno strujanje nastavilo je donositi izraženu i neobičnu toplinu za dio godine.

Makarska najtoplija u Hrvatskoj, ali noć je donijela još veće iznenađenje

Prema službenim podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), Makarska je u četvrtak, 12. studenoga, bila najtoplija u Hrvatskoj s 22,0°C. Slijedile su Ploče s 21,0°C, Senj s 20,4°C i Komiža s 20,3°C, dok su Hvar i Šibenik zabilježili 20,1°C.

Međutim, kako je večer odmicala, temperature nisu padale onako kako je uobičajeno. Naprotiv, na brojnim lokacijama ponovno su rasle.

Podaci mreže automatskih meteoroloških postaja pokazuju da su Stari Grad na Hvaru i Makarsko primorje u kasnim satima bilježili temperature blizu 22°C. U Starome Gradu izmjereno je 21,8°C, u makarskom Vrpolju 21,6°C, a na postaji Makarska Istok 21,4°C.

Izrazito toplo bilo je i u Vrboskoj na Hvaru, gdje je izmjereno 21,2°C, te u Komiži na Visu s 21,1°C. Dubrovnik, Blato na Korčuli i druga mjesta također su bilježili oko 21°C, dok su Omiš i Makarska mjerili oko 20,7°C.

Drugim riječima, na dijelovima dalmatinske obale i otoka temperature su usred noći bile usporedive s toplim proljetnim poslijepodnevom.

Pescara čak na 25 stupnjeva, iznimno toplo i u Bosni i Hercegovini

Topli zrak ne zadržava se samo nad Dalmacijom. Izrazito visoke temperature bilježe se na širem području Jadrana i susjednih zemalja, osobito ondje gdje vjetar dodatno zagrijava zrak pri spuštanju niz planinske padine.

Prema dostupnim noćnim očitanjima, na području talijanske Pescare temperatura je dosegnula čak oko 25°C, što je iznimno visoka vrijednost za noćne sate sredinom studenoga.

Neuobičajeno je toplo i u dijelovima Bosne i Hercegovine, gdje pojedine postaje, posebno u sjevernijim područjima, bilježe temperature do 22°C.

Jedan od razloga ovako visokih vrijednosti jest fenski učinak. Riječ je o pojavi pri kojoj se zrak, nakon prelaska planinske prepreke, spušta prema nižim predjelima, pritom se komprimira i zagrijava. Kada snažni južni i jugozapadni vjetrovi prelaze Dinaride, na zavjetrinskoj strani planinskog lanca mogu izazvati dodatni porast temperature.

Sličan mehanizam može se pojaviti i na talijanskoj obali Jadrana, gdje zrak pri spuštanju s Apenina dodatno dobiva na temperaturi.

Sjećate li se studenoga 2004.? Tada je u Šibeniku izmjereno nevjerojatnih 28,4°C!

Iako su aktualne noćne temperature iznimno visoke za sredinu studenoga, one ipak nisu dosegnule apsolutne mjesečne rekorde.

Naime, početak studenoga 2004. godine ostao je zapamćen po gotovo ljetnim temperaturama koje su na brojnim službenim meteorološkim postajama u Dalmaciji oborile dotadašnje rekorde.

Povijesni studeni 2004. donio je sljedeće rekordne vrijednosti:

Šibenik: 28,4°C – 1. studenoga 2004.

28,4°C – 1. studenoga 2004. Knin: 27,6°C – 1. studenoga 2004.

27,6°C – 1. studenoga 2004. Split – Marjan: 25,8°C – 2. studenoga 2004.

25,8°C – 2. studenoga 2004. Hvar: 25,7°C – 3. studenoga 2004.

25,7°C – 3. studenoga 2004. Dubrovnik: 25,4°C – 3. studenoga 2004.

25,4°C – 3. studenoga 2004. Zadar: 25,0°C – 4. studenoga 2004.

Posebno je impresivna vrijednost iz Šibenika, gdje je temperatura dosegla čak 28,4°C, što je gotovo nevjerojatno za mjesec studeni.

Važno je naglasiti da se navedene vrijednosti odnose na apsolutne mjesečne maksimume, a ne na noćne temperaturne rekorde. Upravo je zato aktualna vremenska situacija zanimljiva: najveća posebnost nije toliko u samim vrijednostima koliko u činjenici da se one pojavljuju tijekom noćnih sati sredinom mjeseca.

U petak veliki preokret: Jugo će zamijeniti bura, temperatura naglo pada

No ovakva toplina neće dugo potrajati. Snažan ciklonalni sustav koji utječe na vrijeme nad Jadranom tijekom petka donijet će izraženu promjenu vremena i prodor znatno hladnijeg zraka.

Zahlađenje će najprije zahvatiti unutrašnjost Hrvatske, gdje će temperatura tijekom dana osjetno padati, ponegdje uz jak sjeverni vjetar. U gorskim krajevima očekuje se i snijeg.

U Dalmaciji će se veći dio dana još zadržati relativno visoke temperature, uz promjenjivo i nestabilno vrijeme, kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. Ponegdje je moguća i obilnija oborina.

Jugo i jugozapadnjak postupno će zamjenjivati bura, najprije na sjevernom Jadranu, a zatim, prema večeri i tijekom noći, i u Dalmaciji. S njezinim dolaskom temperatura će osjetno pasti.

Nakon gotovo proljetnih noćnih temperatura, stanovnike Dalmacije tako očekuje pravi podsjetnik da je ipak studeni.

U subotu će se vrijeme postupno smirivati, no jutro će biti znatno svježije, a bura će još samo ujutro ponegdje imati jake udare.