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Što je ova crna hrpa na Benama? Društvo Marjan upozorava na mogući ekološki problem

Upozoravaju na mogući utjecaj na okoliš
bene

Društvo Marjan upozorilo je na hrpu crnog materijala koja je, kako navode, ostala na koncesioniranom području Bena u Park-šumi Marjan nakon uklanjanja ilegalnog nogometnog igrališta.

Sumnjaju da je riječ o gumenom granulatu kakav se koristi na terenima s umjetnom travom kako bi podloga bila elastičnija i mekša.

„Velika vjerojatnost je da je u pitanju gumeni granulat koji se postavlja na terenima s umjetnom travom kako bi teren bio elastičniji i mekši“, navode iz Društva Marjan.

Dodaju kako su tijekom jakog vjetra crne čestice primjećivane i u moru te smatraju da bi upravo ovaj materijal mogao biti njihov izvor.

Upozoravaju na mogući utjecaj na okoliš

Iz Društva Marjan upozoravaju i na potencijalne posljedice ostavljanja takvog materijala unutar zaštićenog područja.

„Ostavljanje gumenog granulata s potencijalno štetnim spojevima (PAH-ovi, teški metali) unutar park-šume predstavlja ozbiljno ekološko zagađenje i rizik za okoliš. Kiša može isprati kemikalije izravno u marjansko tlo, a sitne čestice gume i mikroplastika trajno zagađuju prirodu i ugrožavaju lokalni ekosustav“, poručili su.

Za sada iz njihove objave nije poznato je li provedena analiza materijala kojom bi bilo potvrđeno da se doista radi o gumenom granulatu niti njegov kemijski sastav.

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