Što je novo u Makarunu: Baba se vraća s besplatnim radionicama, a stiže i novi jesenski meni po cijeni od 43 eura po osobi

Zahladilo je, njihova Baba Tanja nakon užurbane ljetne sezone napokon ima više vremena i ponovno je zasukala rukave: kreću popularne besplatne radionice izrade makaruna!

Gosti će uz Babu imati priliku otkriti skrivene tajne čak tristo godina starog recepta i vlastitim rukama naučiti izrađivati makarune, tradicionalnu tjesteninu koja je ovom splitskom restoranu dala ime. Malo brašna, spretni prsti i pokoji Babin savjet početak su druženja u kojem se stari zanat prenosi na nove znatiželjnike.

A ono što se napravi, treba i kušati. Vrijedni kuhari Makaruna pripremit će makarune za sudionike, pa će radionica završiti onako kako ovakvom druženju i priliči – uz pune tanjure.

Tradicionalno, svaka radionica ima i svoj mali natjecateljski dio. Baba osobno bira tko se najbolje snašao u izradi makaruna, a pobjednika čeka posebna nagrada: besplatna večera za dvoje u Makarunu.

Sudjelovanje na radionicama potpuno je besplatno, no broj mjesta je ograničen. Sudeći prema interesu za dosadašnja izdanja, mjesta se brzo razgrabe, pa svi koji žele učiti uz Babu trebaju požuriti s prijavom. Za informacije o terminima pratite njihove društvene mreže gdje se možete i prijaviti, kao i putem mail-a marketing@makarun.com.

Povratak radionica prati i nova sezona na tanjurima. Makarun je ovog tjedna počeo posluživati novi jesenski meni po cijeni od 43 eura po osobi. Gosti mogu birati između tri menija – Obala, More i Babin vrtal – odnosno mesne, riblje i vegetarijanske priče u četiri slijeda, uz zalogajčiće iznenađenja za početak.

OBALA donosi mesnu stranu Makaruna. Nakon zalogajčića iznenađenja slijedi Biftek u dva čina, zatim Juha od tikve i zapečene pancete, dok je glavni slijed jedno od prepoznatljivih jela restorana – ručno rađeni Makaruni à la pašticada. Večeru zaokružuje Desert.

Za one koji biraju riblji menu, tu je MORE. Nakon zalogajčića iznenađenja poslužuje se Dotaknuto more, potom Babina riblja juha, a kao glavni slijed stižu Zeleni makaruni sa škampima i kozicama. Za kraj slijedi Desert.

Treća priča nosi ime BABIN VRTAL i u potpunosti je vegetarijanska. Započinje zalogajčićima iznenađenja i Carpacciom od kruške, nastavlja se Juhom od vrganja i šampinjona, a u glavnoj ulozi su Crveni makaruni s povrćem na brujet te Desert.

Tri različita menija tako povezuje ono po čemu je Makarun i postao prepoznatljiv – domaća spiza, sezonalnost i ručno rađeni makaruni – dok cijena svakog menija iznosi 43 eura po osobi.

Od sljedećeg tjedna goste očekuje i premijerno kušanje ovogodišnjeg vlastitog maslinova ulja. Makarun ga proizvodi u Kaštel Kambelovcu, od sorte oblica, a novo će ulje svoje mjesto pronaći na stolovima restorana, ravno iz ovogodišnje berbe.

Uz Babine makarune, novi jesenski meni i prve kapljice vlastitog ulja, jesen u Makarunu ponovno okuplja goste oko onoga što ovdje najviše vole: dobre spize, tradicije i ugodnog druženja.