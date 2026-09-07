Što je napravljeno na Mejama? Marinić objavio bilancu mandata i već pripremljene planove za budućnost

Uoči kotarskih izbora Srđan Marinić, nezavisni gradski i kotarski vijećnik s liste stranke Centar, objavio je pregled projekata za koje navodi da su ostvareni tijekom njegova mandata na Mejama. U objavi je istaknuo uređenje parkova i plaža, ozelenjavanje, uklanjanje nelegalnih objekata te pripremu dokumentacije za buduće kapitalne investicije.

„Iza mog mandata nezavisnog gradskog i kotarskog vijećnika s liste stranke Centar nisu ostala prazna obećanja, a rezultati su vidljivi na terenu. Svaki dan mog mandata bio je posvećen uvođenju reda, ozelenjavanju i podizanju kvalitete života na našim Mejama, a najviše realiziranih zahvata ostvareno je dok je stranka Centar upravljala Splitom“, poručio je Marinić.

Zvončac i Sustipan

Među najvažnijim projektima izdvojio je uređenje parka Zvončac, koji je, prema njegovim navodima, postao dostupan osobama s invaliditetom i roditeljima s kolicima. Obnovljeno je dječje igralište, uređene su šetnice, postavljeno 10 velikih drvenih stolova s klupama, 20 novih šentada i koševa za otpad te špina s pitkom vodom. Navodi i da je posađeno 60 novih stabala.

Na Sustipanu su, prema objavi, uređeni pristupi za osobe s invaliditetom i roditelje s kolicima, postavljene nove klupe, koševi i špina, a uređen je i lapidarij u koji su premješteni ostaci nadgrobnih spomenika. Marinić ističe i postavljanje zaštitnih vrata te sanaciju opasnih ulaza u bivšu kotlovnicu i kosturnicu.

Promjene na Kašteletu i Kašjunima

U šumici iznad plaže Kaštelet postavljena je zaštitna ograda iznad opasne padine, očišćeni su smeće i suha stabla, uređena šumica te posađeno 12 pinija.

Na samoj plaži Kaštelet, odnosno Obojenoj, Marinić posebno ističe sprječavanje divljeg parkiranja postavljanjem 105 montažnih kamenih zidića i klupica koji odvajaju šljunčani dio plaže od parkirališta. Navodi da je postavljeno i 30 novih klupa, osigurana redovita dohrana žala, uređen prilaz plaži te uklonjeni nelegalni dijelovi bivšeg ugostiteljskog objekta Obojena.

Na Kašjunima su, prema njegovim navodima, uklonjena dva nelegalna ugostiteljska objekta, a broj ležaljki smanjen je s 240 na 30.

„Zaustavljena je okupacija plaže ležaljkama, čime je žalo napokon ponovno vraćeno građanima i kupačima“, istaknuo je Marinić.

Dodaje da je prilaz Kašjunima bogatiji za 20 novih stabala.

Uređenje javnih površina i ozelenjavanje

U pregledu ostalih postignuća Marinić navodi bolju povezanost Meja s ostatkom grada javnim prijevozom, oslobađanje pojedinih javnih površina od automobila, sadnju novih stabala na Sturinama i Zapadnoj obali te uklanjanje kontejnera za otpad sa Šetališta Ivana Meštrovića.

Ističe i uklanjanje nelegalnih dijelova ugostiteljskih objekata kod bazena Jadran, stavljanje u funkciju dviju špina na šetnici od Zvončaca do Kašteleta, sadnju oleandara i česmina te dovođenje kioska kod rotora u legalne dimenzije.

Što je pripremljeno za idući mandat?

Marinić tvrdi da je pripremljena projektna dokumentacija za niz kapitalnih investicija čija realizacija najviše ovisi o gradskoj vlasti.

Među njima je projekt podzemne garaže na Zvončacu, iznad koje bi se uredio novi javni park s inkluzivnim dječjim igralištem. Planiran je i nastavak uređenja Zvončaca sa solarnom rasvjetom, dodatnih 50 stabala, javnim WC-om i ograđenim parkom za pse.

U planovima su i sanacija plaže Ježinac uz postavljanje skulpture Frane Misije „Djevojka koja vadi ježinac“, trajna sanacija padine iznad Kašteleta, obnova betonskog zida u uvali Zvončac te hortikulturno uređenje, rasvjeta i videonadzor Sustipana.

„Pokazali smo da se stvari mogu promijeniti kada se radi s jasnim ciljem i bez kompromisa. Javni prostori vraćeni su građanima, obranjeno je pomorsko dobro od nereda i pokrenuti su projekti koji su godinama stajali u ladicama. Meje danas dišu zelenije i sigurnije, a naša vizija za iduće razdoblje već je pretočena u gotove projekte spremne za realizaciju“, poručio je.

Objavu je zaključio političkom porukom biračima:

„Na građanima Meja je odluka hoće li izabrati one iza kojih stoje vidljivi rezultati ili HDZ udruženog s bespravnim graditeljima.“