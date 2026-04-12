Što je "dark showering" i zašto ga sve više ljudi prakticira

Sve više ljudi traži načine kako se opustiti prije spavanja, a jedan od trendova koji se širi društvenim mrežama je takozvani "dark showering" – tuširanje u mraku ili uz vrlo prigušeno svjetlo.

Ideja je jednostavna: smanjiti vanjske podražaje i pomoći mozgu da se postupno prebaci iz aktivnog u opušteno stanje. Nakon dana ispunjenog ekranima i informacijama, ovakav ritual mnogima pomaže da se lakše smire, brže zaspu i imaju manje uznemirujućih misli.

Zašto bi moglo pomoći

Ova navika ne zahtijeva nikakvu posebnu pripremu ni trošak, što je čini privlačnom alternativom večernjem skrolanju. Topla voda opušta tijelo, a pad tjelesne temperature nakon tuširanja može poslati signal da je vrijeme za san.

Uz to, izbjegavanje jakog svjetla navečer pomaže prirodnim procesima koji reguliraju spavanje. Kombinacija topline, tišine i mraka stvara okruženje koje potiče opuštanje.

Ipak, nije za svakoga

Iako mnogima pomaže, “dark showering” nije rješenje za ozbiljnije probleme sa spavanjem. Također, treba biti oprezan – tuširanje u potpunom mraku može povećati rizik od poskliznuća, pa je sigurnije koristiti prigušeno svjetlo.