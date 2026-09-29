Što je bolje za vašu probavu? Zobena kaša ili grčki jogurt?

Iako se za bolju probavu često preporučuju i zobena kaša i grčki jogurt, ove dvije namirnice djeluju na potpuno različite načine. Zobena kaša bogata je vlaknima koja olakšavaju pražnjenje crijeva, dok grčki jogurt sadrži probiotike ključne za zdravlje crijevnog mikrobioma. Stručnjaci objašnjavaju koja je opcija učinkovitija i kako ih najbolje kombinirati, piše EatingWell.

Zobena kaša: Vlakna za volumen i mekoću stolice

Glavna prednost zobene kaše za redovitu probavu jest visok udio vlakana. Pola šalice sirove zobi, od koje nastane otprilike jedna šalica kaše, sadrži oko četiri grama vlakana. Ključno je što zob sadrži i topljiva i netopljiva vlakna, koja probavi pomažu na dva komplementarna načina.

"Zobena kaša odličan je izvor topljivih vlakana koja privlače vodu u probavni trakt. Tako nastaje tvar nalik gelu koja pomaže da se sadržaj lakše kreće kroz crijeva", objašnjava nutricionistica Kileigh Job. Topljiva vlakna zadržavaju vodu, što omekšava stolicu i olakšava njezino izbacivanje, prenosi Index.

Netopljiva vlakna djeluju drugačije. "Zob sadrži i netopljiva vlakna koja stolici daju volumen i ubrzavaju njezin prolazak kroz probavni sustav. S druge strane, topljiva vlakna stvaraju gel, zbog čega je pražnjenje crijeva ugodnije", kaže nutricionistica Laney Miller. Zajedno, ove dvije vrste vlakana osiguravaju ključne faktore za redovitu probavu: mekoću i volumen.

Zob je također poznata po beta-glukanu, vrsti topljivog vlakna koje djeluje kao prebiotik, odnosno hrana za korisne bakterije u crijevima. "Bakterije u crijevima fermentiraju beta-glukan, što može povećati proizvodnju kratkolančanih masnih kiselina. To su spojevi koji čuvaju zdravlje crijeva i njihovu mikrookolinu", kaže nutricionistica dr. Gabrielle Palmeri.

Dodaje kako istraživanja pokazuju da beta-glukan iz zobi može poboljšati kvalitetu stolice, učestalost pražnjenja crijeva i potaknuti rast dobrih bakterija.

Grčki jogurt: Probiotici za zdravlje crijeva

Dok zobena kaša hrani dobre bakterije, grčki jogurt ih izravno unosi u organizam. Kao fermentirani mliječni proizvod, jogurt sadrži žive i aktivne kulture, odnosno sojeve korisnih bakterija koje pomažu u održavanju zdravog mikrobioma.

"Grčki jogurt koristan je jer sadrži probiotike. Te bakterije održavaju ravnotežu u crijevima, što je važno za probavu, imunitet, pa i za redovitost stolice", ističe Palmeri. Osim unosa probiotika, istraživanja upućuju na to da fermentirani mliječni proizvodi mogu ublažiti simptome zatvora. To postižu stvaranjem zdravijeg okruženja u crijevima i poticanjem njihova rada.

"Jogurt i slični proizvodi mogu smanjiti tegobe poput nadutosti, bolova u trbuhu i plinova te ubrzati prolazak sadržaja kroz debelo crijevo", navodi Miller. Napominje da su ti učinci izraženiji kod osoba koje već imaju probavne smetnje.

Odluka: Zobena kaša ili grčki jogurt?

Ako je glavni cilj redovitija probava, zobena kaša vjerojatno je bolji izbor. Vlakna su nutrijent koji je najizravnije povezan s volumenom i mekoćom stolice, a zob nudi obje vrste. "Za redovitu stolicu radije bih preporučila zobenu kašu", kaže Job.

Ipak, Palmeri ističe da nema jasnog pobjednika jer namirnice pomažu na različite načine. Grčki jogurt ne daje stolici volumen niti privlači vodu kao vlakna, ali njegovi probiotici pomažu mikrobiomu i rješavaju problem zatvora na drukčiji način.

"Preporučujem da u prehranu uvrstite obje namirnice jer su nutritivno iznimno vrijedne", kaže Miller. Zajedno pokrivaju više aspekata zdravlja crijeva: vlakna održavaju kretanje sadržaja, a probiotici podržavaju bakterije koje omogućuju glatku probavu.