Što je bilo prvo, kokoš ili jaje? Znanstvenici tvrde da su napokon pronašli odgovor na vječnu dilemu

Što je bilo prvo: kokoš ili jaje? Ovo je jedno od najstarijih filozofskih pitanja, koje izaziva zbunjenost jer za kokoš trebate jaje, ali da biste dobili jaje, potrebna je kokoš. No, znanstvenici sa Sveučilišta u Ženevi tvrde da su napokon našli odgovor na ovu dilemu.

Prema njihovoj studiji, odgovor leži u jednostaničnom organizmu poznatom kao Chromosphaera perkinsii, otkrivenom 2017. u morskim sedimentima oko Havaja, piše LADBible.

Ovaj drevni organizam star je preko milijardu godina, mnogo prije nego što su prve životinje nastale, i ključan je za rješavanje ove rasprave. Istraživači su otkrili da može stvarati višestanične strukture nalik životinjskim embrijima, što upućuje na to da su ‘alati’ za izradu jaja postojali prije nego što su se pojavile životinje poput kokoši.

Drugim riječima, priroda je stvorila jaja prije nego što su se pojavile prve ptice, pa bi konačan odgovor na pitanje ‘kokoš ili jaje?’ bio jaje. Razne vrste koje su polagale jaja lutale su planetom davno prije nego što su se razvile prve kokoši.

No, ovdje dolazimo do malog problema. Iako su jaja postojala prije kokoši, ljudi obično pitaju za kokošje jaje — ne bilo kakvo jaje. Da bismo odgovorili na to, trebamo pogledati evoluciju moderne kokoši. Danas poznate kokoši potječu od crvene džungleske ptice koja je živjela prije otprilike 10.000 godina. Međutim, dinosauri su polagali jaja davno prije toga.

Dakle, pravi odgovor ovisi o definiciji. Ako smatrate da je jaje s prvim pilećim embrijem ‘kokošje jaje’, onda je jaje bilo prvo. Prvo jaje iz kojeg se izleglo pile snijela je ptica koja nije bila u potpunosti kokoš, ali je nosila genetske promjene koje su stvorile prvu pravu kokoš, prenosi Večernji.

S druge strane, ako jaje definirate prema majci koja ga je snijela, tada bi prva kokoš snijela prvo kokošje jaje, što bi značilo da je kokoš bila prva. Zaključak? Najvjerojatnije je jaje bilo prvo, ali rasprava ostaje otvorena za one koji vole spekulirati o ovom problemu.