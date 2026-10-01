Što gosti prvo uoče u vašem domu? Ovaj detalj privlači najviše pažnje

Uređenje doma nije samo stvar odabira boja, tapeta, namještaja i dekoracija, već i dojma koji prostor ostavlja na posjetitelje. Tim dizajnera interijera iz Havenlyja izdvojio je pet detalja koji najčešće privuku pažnju gostiju, prenosi Klix.

Miris

Na prvom mjestu nalazi se miris. Dizajneri navode da ga osoba može primijetiti odmah nakon ulaska u novi prostor, često i prije nego što počne obraćati pozornost na uređenje.

Miris svijeće ili domaćeg obroka pritom može pridonijeti pozitivnom prvom dojmu.

Organizacija i čistoća

Nakon mirisa, gosti najčešće primjećuju organizaciju i čistoću prostora. Prljavo posuđe u sudoperu, nered ili odjeća razbacana po podu neke su od prvih stvari koje mogu uočiti.

S druge strane, uredan i čist prostor može pridonijeti osjećaju ugode i opuštenosti.

Upečatljiv komad namještaja

Treće mjesto zauzima upečatljiv komad namještaja. Posebnu pažnju mogu privući neobični komadi, poput retro zakrivljene sofe ili skulpturalnih fotelja.

Budući da se razlikuju od uobičajenog namještaja, takvi komadi mogu dodatno zainteresirati goste.

Neobične presvlake

Pažnju privlače i odvažne presvlake, odnosno izražajni printevi i uzorci. Dizajneri kao primjere navode fotelje s leopardovim uzorkom ili sofe s upečatljivim cvjetnim motivima.

Takvi se komadi ističu u odnosu na uobičajene tkanine.

Umjetnička djela

Na petom mjestu nalazi se umjetničko djelo. Prema dizajnerima iz Havenlyja, umjetnost u domu može otkriti nešto o njegovom vlasniku, osobito kada je riječ o velikim, vrlo šarenim ili upečatljivim djelima.

Za razliku od velikih praznih zidova, prostor ispunjen pažljivo odabranim umjetničkim djelima može djelovati intrigantnije.