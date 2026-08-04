"Što da radim sama s dvoje djece?" U kući pronašla poskoka, odgovor vatrogasaca ostavio je u nevjerici

Ono što je trebalo biti mirno ljetno poslijepodne u obiteljskoj kući u Metkoviću za Valentinu Zadrić Matičević pretvorilo se u pravu noćnu moru. Dok je u kući bila sama sa šestogodišnjim djetetom i bebom od tek sedam mjeseci, na podu kuhinje ugledala je najotrovniju europsku zmiju - poskoka.

"Bilo je to oko 14:15. Krenula je prema dijelu ispod hladnjaka. Uhvatila me panika, sama sam s dvoje male djece! Odmah u 14:21 pozvala sam 112. Operater me saslušao i spojio s Javnom vatrogasnom postrojbom Metković, a onda je uslijedio šok", ispričala je za Dnevnik.hr vidno potresena Valentina.

"Mi vam ne radimo sa zmijama!"

Ono što je očekivala da će biti brza reakcija službi u trenutku neposredne opasnosti – pretvorilo se u hladan tuš.

"Nakon što sam objasnila situaciju, iz JVP-a Metković prilično su mi arogantno i nemilosrdno odgovorili: 'Mi vam ne radimo sa zmijama.' Pitala sam ih što da radim sama s dvoje male djece, na što su mi samo rekli da ne znaju i neka zovem komunalce. Nazvala sam i njih, ali su mi rekli da niti su stručni, niti imaju opremu za to", prisjeća se naša sugovornica.

Očajna majka na kraju je pomoć potražila kod prijatelja jer je zmija iz kuhinje već krenula prema hodniku obiteljske kuće.

"Prijatelj je došao, pokrio poskoka dekom i morao ga nekim željezom udariti 12 puta dok ga nije ubio. Doslovno nije bilo drugog načina, morao ga je usmrtiti jer nismo imali nikakvu drugu opciju, a ni pomoć", kaže Valentina.

Dodaje kako je kasnije u gradu srela i policijske službenike koji su joj potvrdili da bi u takvoj situaciji i oni sami - poslali vatrogasce.

"Hoćete li sutra za nestanak struje zvati Čistoću?"

Traumu s opasnom zmijom zamijenila je nova nevjerica kada je Valentina na društvenim mrežama zahvalila prijatelju na spašavanju i ujedno spomenula kako vatrogasci nisu htjeli izaći na teren.

Uslijedio je javni odgovor sa službenog profila Javne vatrogasne postrojbe Metković.

U opširnom komentaru na Facebooku iz JVP-a Metković javno su prozvali majku navodeći da "nijednim zakonskim ni podzakonskim aktom nije određeno da bi vatrogasci hvatali zmije po kućama" te da oni u te rizike ne žele ulaziti.

"Zato vas molimo da se ubuduće prije nego što nas javno 'pohvalite' ipak informirate o tome što se nalazi u djelokrugu rada pojedine javne službe, da sutra možda za neki nestanak struje ne biste tražili pomoć od djelatnika Čistoće, pa ih isprovocirali jer vam nisu pomogli", stoji u službenom odgovoru metkovićkih vatrogasaca koji je izazvao ogorčenje.

"Kao zdravstveni djelatnik znam da si dužan pomoći!"

Valentina, koja je po struci zdravstvena djelatnica, dok joj je suprug vojna osoba, ističe kako ne može vjerovati da se javna služba tako ponijela prema obitelji u opasnosti.

"Ti si dužan pomoći! Kakva god situacija bila i gdje god da se zadesiš, pozvan si pružiti pomoć. Želim vjerovati da je ovo bio samo ispad pojedinca koji se javio na telefon i pisao te komentare, a ne stav cijele vatrogasne postrojbe, čiji rad inače iznimno poštujem. Ovo je životni poziv, a ne samo posao", zaključuje Valentina, koja je o svemu obavijestila i Vatrogasnu zajednicu Hrvatske, no odgovor još uvijek čeka, piše Dnevnik.hr.

Ovaj slučaj otvara ključno pitanje: kome se građani u Hrvatskoj zapravo mogu obratiti kada im opasna otrovnica uđe u dom, ako žurne službe pred problemom peru ruke?