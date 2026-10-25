Što čeka Srbiju nakon izbora?

U Srbiji su zatvorena birališta i čekaju se prvi neslužbeni rezultati izbora. Izborni dan obilježila je rekordna izlaznost. I prije otvaranja na mnogim biračkim mjestima bili su dugi redovi. Izbori su se održali nakon skoro dvogodišnjih protuvladinih prosvjeda koji su izazvali duboku podijeljenost društva. Glavni rivali su vladajuća Srpska napredna stranka (SNS), čiju listu nosi donedavni srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić kao kandidat za premijera, te Studentska lista-Studenti pobjeđuju, nastali iz studentskog pokreta koji je predvodio prosvjede. U utrci za 250 zastupničkih mandata je 18 lista sa 2418 kandidata.

Srbija je na prekretnici, a politički analitičar Davor Gjenero upozorava kako nikada nije bila ovako opasna situacija. Temeljem istraživanja javnog mijenja prije samih izbora, ne sumnja da će Studentska lista osvojiti najviše glasova, no boji se da to neće biti dovoljno da oni doista uspostave vlast dok Vučić na svojoj strani ima manjinske liste koje su s njim povezane. Upozorio je kako Vučić nije Viktor Orban koji se može povući u oporbu i polako planirati povratak na vlast. Uvjeren je da Vučić neće samo tako pustiti vlast, piše 24 sata.

- SNS bez vlasti ne postoji, jer je to partija vlasti, a ne organizacija. On neće tako lako pustiti vlast, koliko god dobar dio ljudi misli da će se prepasti - rekao je.

Kad bi i Studentska lista uspjela formirati vlast, Gjenero navodi kako bi Vučić to razbio u roku od par mjeseci.

- Bojim demonstracija, sukoba. Nemojte zaboraviti da je Vučić počistio sve ljude koji poštuju načelo vladavine prava iz policije, da je relativno nedavno preuzeo specijalnu policiju, ima pod kontrolom žandarmeriju i vojsku - kazao je Gjenero koji ne isključuje ni mogućnost građanskog rata.

Bez obzira na ishod izbora za očekivati nastavak Vučićevih verbalnih napada na Hrvate i Hrvatsku.

- Za režim kakav je Vučićev nikada ne može funkcionirati bez neprijatelja. Ne postoji bolji neprijatelj od Hrvata i Hrvatske, jer to mu služi za homogeniziranje pristaša - rekao je Gjenero.

Analitičar je objašnjavajući stav da trenutno u Srbiji najopasnija situacija u povijesti podsjetio kako je 2000. bilo jasno da će se režim Slobodana Miloševića urušiti. Tada je, nastavlja, bilo moguće postizanje dogovora između Zorana Đinđića i dijela represivnog aparata u Srbiji, koji je 5. listopada prešao na drugu stranu. Podsjetio je kako je prelazak dijela represivnog aparata na drugu stranu, stajalo Đinđića. Naime, među njima je bio i Milorad Ulemek Legija, koji ga je na kraju ubio.

- Danas naznake toga ne postoje, danas je taj represivni aparat vrlo homogen. On je daleko od toga da počne pucati i nema nikakve naznake da bi netko iz tog aparata mogao pristupiti drugoj strani - ocjena je analitičara Gjenera.