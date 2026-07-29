Što čeka Poljaka nakon vandalizma u Međugorju? Objavljeno za što ga terete i kakva mu kazna prijeti

Policija je uhitila 31-godišnjeg državljanina Poljske zbog sumnje da je povezan s incidentima koji su se u ponedjeljak navečer dogodili na području Međugorja.

Kako je priopćeno, policijski službenici Policijske postaje Čitluk preuzeli su od kolega iz Policijske uprave Ljubuški muškarca inicijala B. W. K. (1995.), kojega sumnjiče za počinjenje kaznenih djela izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenja ili rušenja vjerskih objekata te izazivanja opće opasnosti.

Nakon preuzimanja osumnjičeni je uhićen i zadržan u službenim prostorijama Policijske postaje Čitluk radi daljnjeg kriminalističkog istraživanja.

Policija navodi da se muškarac dovodi u vezu s događajima koji su se 28. srpnja dogodili na području Međugorja.