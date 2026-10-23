Vučiću se diže kosa na glavi od ovoga! Studenti u Srbiji se "razvalili" uz velikih hit iz Dalmacije, snimku "zatrpali" komentari iz Hrvatske

Dok se Srbija priprema za izvanredne parlamentarne izbore koji će se održati u nedjelju, 25. listopada, društvenim mrežama proširila se zanimljiva snimka sa studentskog okupljanja u Batajnici, nedaleko od Beograda. Okupljeni su zapjevali „Gangu i reru”, popularnu pjesmu splitskih glazbenika Vojka V i Pekija, a video je privukao veliku pozornost korisnika iz Hrvatske.

Posebno su zanimljivi komentari ispod snimke objavljene na TikToku. Među stotinama reakcija uočljive su brojne poruke podrške srbijanskim studentima iz Hrvatske, uključujući Split i Zagreb. Mnogi komentatori izražavaju divljenje mladima koji su posljednjih gotovo dvije godine postali predvodnici velikih prosvjeda u Srbiji.

„Normalna Hrvatska je uz vas!”

Video je u trenutku bilježenja podataka prikupio više od 13.500 oznaka sviđanja, 347 komentara i više od tisuću dijeljenja. U njegovu opisu stoji: „Batajnica je danas pumpala sa studentima. Sutra svi na Slaviju!!!”, čime je najavljen veliki završni predizborni skup u Beogradu.

Među reakcijama posebno se ističu poruke iz Hrvatske, a jedna od najzapaženijih stigla je iz Splita.

„Tooo omladino pozdrav iz Splita 👍🇭🇷🇭🇷✝️”, stoji u komentaru koji je prikupio više od 500 oznaka sviđanja.

Još je više reakcija izazvala sljedeća poruka:

„Bravo studenti!!!! Normalna Hrvatska je uz Vas i zavidimo Vam sto i nasi nemaju takva muda!!!!”

Ovaj je komentar prikupio gotovo 1.200 oznaka sviđanja.

„Nadam se da ćete uspjeti ✌ podrška iz Hrvatske”, glasi jedna od poruka, dok je drugi korisnik kratko napisao: „Podrska iz Hrvatske, samo jako💪”.

Podrška je stigla i iz Zagreba.

„Bravo mladosti, mjenjajte svoju budućnost 💞 podrška iz Zagreba”, stoji u komentaru koji je također privukao pozornost.

S druge strane, među reakcijama iz Srbije mogu se pronaći poruke poput „Bravo deco, živela mladost Srbije” i „Živela SLOBODA”.

Broj komentara iz Hrvatske među pregledanim reakcijama posebno upada u oči. Ipak, bez analize svih komentara nije moguće utvrditi dolazi li doista najveći dio podrške upravo iz Hrvatske.

Od tragedije u Novom Sadu do masovnog studentskog pokreta

Studentski prosvjedi u Srbiji započeli su nakon tragedije na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, gdje se 1. studenoga 2024. urušila betonska nadstrešnica. U tragediji je život izgubilo 16 osoba, a događaj je otvorio ozbiljna pitanja odgovornosti državnih institucija, kvalitete javnih radova i moguće korupcije.

Uslijedili su prosvjedi, blokade fakulteta i masovna okupljanja u brojnim gradovima. Studenti su tražili objavu dokumentacije o obnovi kolodvora i utvrđivanje odgovornosti za tragediju, a s vremenom su njihovi zahtjevi dobili i širi politički karakter.

Pokret se postupno proširio izvan sveučilišnih sredina. Studenti su organizirali višednevne pješačke pohode, okupljanja i razgovore s građanima, a podršku su im pružili različiti dijelovi društva, od nastavnika i poljoprivrednika do brojnih građanskih inicijativa.

Takva mobilizacija na kraju je dovela i do sudjelovanja na parlamentarnim izborima.

U nedjelju veliki izborni okršaj: Studentska lista protiv Vučićeva saveza

Izvanredni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se u nedjelju, 25. listopada 2026. godine. Među glavnim sudionicima su politički savez okupljen oko Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke te Studentska lista – Studenti pobeđuju, koja je nastala iz prosvjednog pokreta.

Studentska lista službeno je potvrđena 15. rujna, a prema podacima Republičke izborne komisije priložila je 69.947 ovjerenih izjava potpore birača. Na listi se nalazi 250 kandidata, koliko zastupnika ima i Narodna skupština Srbije.

Dok Vučićev savez kampanju temelji na kontinuitetu vlasti i političkoj stabilnosti, Studentska lista naglašava odgovornost institucija, borbu protiv korupcije i potrebu za promjenama u načinu upravljanja državom.

Izbori dolaze nakon gotovo dvije godine političkih napetosti, velikih prosvjeda i sve izraženijeg sukoba između vladajućih struktura i studentskog pokreta. Pozornost međunarodne javnosti usmjerena je i na uvjete održavanja izbora, slobodu medija te moguće nepravilnosti tijekom glasovanja.

Tisuće ljudi na Slaviji u završnici kampanje

Završnica kampanje održana je u četvrtak, 22. listopada, na beogradskom Trgu Slavija, gdje je Studentska lista organizirala veliki skup pod nazivom „Pobeda zove”.

Prema izvještajima srbijanskih medija, na trg su pristizale tisuće građana iz šest organiziranih kolona. Mnogi sudionici stigli su u Beograd nakon višednevnih pješačenja iz Novog Sada, Šapca, Valjeva, Zaječara i drugih gradova.

Slavija i okolne ulice bile su ispunjene okupljenima, a studenti su pozivali građane na sudjelovanje na nedjeljnim izborima.