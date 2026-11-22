Grad Hvar otvorio je javno savjetovanje o dva dokumenta koji bi trebali odrediti kako će se u idućim godinama upravljati nekretninama i pokretninama u gradskom vlasništvu. Riječ je o Strategiji upravljanja i raspolaganja gradskom imovinom za razdoblje od 2026. do 2035. godine te Godišnjem planu upravljanja imovinom za 2027. godinu. Oba dokumenta objavljena su 20. studenoga, a zainteresirani građani i druge osobe mogu dostavljati primjedbe i prijedloge do 5. prosinca 2026. godine.

Iako na prvi pogled zvuči kao administrativna tema, upravljanje gradskom imovinom može imati vrlo konkretne posljedice za svakodnevni život stanovnika Hvara. Način korištenja javnih prostora, zakup gradskih nekretnina, održavanje objekata i ulaganja u njihovu obnovu pitanja su koja mogu utjecati na dostupnost prostora za javne, društvene i gospodarske sadržaje. Posebno su važna u turističkim sredinama, gdje vrijednost i potencijal korištenja nekretnina stvaraju dodatni pritisak na donošenje dugoročnih odluka.

Jedan dokument određuje smjer do 2035., drugi konkretne aktivnosti za 2027.

Dugoročna strategija zamišljena je kao okvir za upravljanje i raspolaganje gradskom imovinom tijekom desetogodišnjeg razdoblja. Godišnji plan za 2027. trebao bi taj okvir povezati s konkretnim aktivnostima koje gradska uprava namjerava provoditi tijekom sljedeće godine. Takav sustav planiranja omogućuje razlikovanje dugoročnih ciljeva od pojedinačnih godišnjih mjera i ulaganja.

Za građane je pritom posebno važno znati na koji će se način gradske nekretnine održavati, koristiti i stavljati u funkciju. Jednako je važno pitanje može li se dio nedovoljno iskorištenih prostora aktivirati za potrebe lokalne zajednice i kako će Grad određivati prioritete ulaganja. Odgovori na takva pitanja trebali bi biti jasno obrazloženi u dokumentima i naknadnim odlukama kojima će se provoditi gradska politika upravljanja imovinom.

Prodaja, zakup i obnova prostora: pitanja koja posebno zanimaju građane

Jedno od najosjetljivijih pitanja u upravljanju javnom imovinom odnosi se na moguće raspolaganje nekretninama, uključujući zakup, davanje na korištenje i eventualnu prodaju. Međutim, sama činjenica da se donosi strategija upravljanja ne znači da je Grad najavio prodaju određenih nekretnina niti da su već donesene odluke o njihovoj prenamjeni. Takve zaključke moguće je donositi samo na temelju konkretnih odredbi dokumenata i posebnih odluka nadležnih gradskih tijela.

Za otočnu sredinu posebno je zanimljivo pitanje ravnoteže između gospodarskog korištenja prostora i potreba stalnog stanovništva. Gradski prostori mogu biti važni za udruge, kulturne programe, javne službe i druge aktivnosti koje nisu nužno komercijalne. Zato je važno da javnost ima uvid u kriterije prema kojima će se odlučivati o budućem korištenju vrijedne imovine.

Primjedbe se mogu poslati do 5. prosinca

Grad Hvar objavio je nacrte dokumenata i obrasce za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti elektroničkom poštom na adresu protokol@hvar.hr, a moguće ih je predati i osobno u gradskoj pisarnici na adresi Milana Kukurina 2, Hvar. Prilikom dostave potrebno je naznačiti odnosi li se primjedba na dugoročnu strategiju ili na godišnji plan upravljanja imovinom.

Važno je naglasiti da su oba dokumenta trenutačno u fazi javnog savjetovanja i da se ne radi o već usvojenim aktima. Upravo zato građani sada imaju mogućnost upozoriti na određene potrebe, predložiti drugačije prioritete ili zatražiti dodatno obrazloženje pojedinih rješenja. Konačna vrijednost ovakvog postupka ovisit će o tome koliko će pristigli prijedlozi biti razmotreni i kako će se buduće odluke o gradskoj imovini provoditi u praksi.