Što će biti sa zgradom Dalmacijavina? Mihanović otkrio planove za hotel i garaže, ali i zašto se odustalo od ideje muzeja

Što će biti s nekadašnjom zgradom Dalmacijavina na istočnoj obali Splita? Pitanje je to koje se godinama provlači kroz rasprave o budućnosti splitske luke, a odgovor je sada sve bliže. Nakon što je Grad Split izdao lokacijsku dozvolu, Lučka uprava priprema međunarodni natječaj za odabir koncesionara koji bi trebao uložiti više od 60 milijuna eura u preobrazbu tog prostora.

O planovima je danas, na završnoj konferenciji projekta novog međunarodnog putničkog terminala u Gradskoj luci Split, govorio ravnatelj Lučke uprave Vice Mihanović.

Prema njegovim riječima, na prostoru Dalmacijavina predviđene su dvije garaže s više od 500 parkirnih mjesta, hotel sa stotinjak soba te dodatni ugostiteljski sadržaji.

No, u svojoj izjavi Mihanović se osvrnuo i na ranije prijedloge da zgrada dobije drukčiju, javnu namjenu.

„Prethodna gradska vlast imala je ideje o muzeju”

Zgrada Dalmacijavina nalazi se pod konzervatorskom zaštitom, što znači da se njezina obnova mora provoditi uz poštovanje konzervatorskih uvjeta.

„Zgrada je pod konzervatorskom zaštitom i mi smo odavno ishodili konzervatorske smjernice. Što se tiče namjene zgrade, uvijek ističem da je ono što je dobro za Grad Split i građane Splita dobro i za Lučku upravu”, kazao je Mihanović.

Otkrio je da se o mogućoj muzejskoj namjeni razgovaralo i s prethodnom gradskom upravom.

„Mi smo i s prethodnom gradskom vlašću pregovarali i razgovarali. Budući da su imali određene ideje o muzeju, ponudili smo im mogućnost da se Grad javi na natječaj za koncesiju. Međutim, kada su vidjeli da je potrebno uložiti 60 milijuna eura, odustali su od te ideje”, izjavio je Mihanović.

Hotel ili javni prostor? O tome se raspravljalo i ranije

Podsjetimo, Dalmacija Danas već je krajem 2025. godine pisala o različitim vizijama budućnosti zgrade Dalmacijavina.

U emisiji Dalmacija Danas Duel o toj su temi raspravljali Vice Mihanović i splitska arhitektica Mariana Bucat. Dok je Mihanović govorio o planovima za hotel i garaže, Bucat je upozoravala na potrebu cjelovitog urbanističkog promišljanja istočne obale.

Tijekom rasprava spominjale su se i mogućnosti da se prostor iskoristi za javne i kulturne sadržaje, uključujući Hrvatski pomorski muzej, a iznesena je i ideja Muzeja suvremene umjetnosti.

Arhitektica je pritom upozoravala na opasnost da se vrijedni dijelovi splitske obale postupno pretvore u hotelsku zonu, umjesto da se njihov razvoj sagleda kroz potrebe građana i grada u cjelini.

Što Lučka uprava konkretno planira?

Mihanović je danas pojasnio da je Lučka uprava, kako bi mogla pripremiti potrebne ekonomske i pravne studije, najprije morala definirati buduću namjenu prostora.

„Ono što smo definirali jesu dvije garaže s više od 500 parkirnih mjesta, hotel sa stotinjak i nešto soba te dodatni ugostiteljski sadržaji”, rekao je.

Naglasio je i da se pri planiranju vodilo računa o tome da novi sadržaji ne stvaraju dodatno prometno opterećenje u ovom dijelu Splita.

„Važno je istaknuti da smo postavili određena ograničenja. Željeli smo da sadržaji budu u funkciji pomorskog prometa i putnika te da ne stvaraju dodatnu gužvu u ovom dijelu grada. Primjerice, ograničili smo mogućnost otvaranja trgovačkih centara, kockarnica i sličnih sadržaja”, pojasnio je.

Prema njegovim riječima, cilj je omogućiti putnicima parkiranje, noćenje i korištenje ugostiteljskih sadržaja neposredno uz luku.

„Mogućnost noćenja posebno je zanimljiva jer već nekoliko godina imamo i kruzere koji ovdje obavljaju smjenu putnika”, dodao je.

Od najava do lokacijske dozvole

O hotelu i garažama na prostoru Dalmacijavina govorilo se i ranije, no važan pomak dogodio se izdavanjem lokacijske dozvole.

Mihanović je na današnjoj konferenciji zahvalio Gradu Splitu i gradonačelniku Tomislavu Šuti na izdavanju dozvole.

„Time su stvoreni preduvjeti da raspišemo međunarodni natječaj za odabir koncesionara koji je spreman uložiti više od 60 milijuna eura”, istaknuo je.

I gradonačelnik Šuta osvrnuo se na budućnost Dalmacijavina, naglasivši da je lokacijska dozvola važan preduvjet za obnovu prostora i raspisivanje međunarodnog natječaja.

Hoće li istočna obala dobiti novo lice?

Budućnost Dalmacijavina samo je dio šire preobrazbe splitske luke.

Novi međunarodni putnički terminal već je dovršen, a Lučka uprava istodobno radi na projektima proširenja gata svetog Petra i uređenja preostalih dijelova luke.

S druge strane, Grad Split priprema Urbanistički plan uređenja istočne obale, koji bi trebao obuhvatiti i prometna rješenja za ulaze i izlaze iz trajektne luke.

Ipak, upravo će budućnost Dalmacijavina ostati jedno od važnijih pitanja razvoja tog dijela grada.

Dok Lučka uprava u hotelu, garažama i pratećim sadržajima vidi način da se unaprijedi putnička infrastruktura, ranije rasprave pokazale su da postoji i drukčija vizija prostora, ona koja prednost daje javnim i kulturnim sadržajima.

Hoće li se planirana investicija ostvariti i kako će u konačnici izgledati jedan od najprepoznatljivijih objekata splitske istočne obale, trebalo bi biti jasnije nakon raspisivanja međunarodnog natječaja i odabira koncesionara.