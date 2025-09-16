ŠTO ĆE BITI S POLJUDOM? Gradonačelnik Šuta iznio tri moguća scenarija, ali čeka se važan dokument

U posljednje vrijeme mnogo se priča o stadionu Poljud i njegovoj sudbini. Pitanje je hoće li se graditi novi stadion ili će se rekonstruirati postojeći. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta kaže da postoje tri moguća scenarija, a koji će od ta tri biti izabran, znat će se tek nakon što se izradi studija izvodljivosti. Posao izrade tog dokumenta dobio je Krešimir Budiša, nekadašnji savjetnik gradonačelnika Andre Krstulovića Opare, odnosno njegova tvrtka UHY Savjetovanje.

Posao bi trebao biti završen za pet mjeseci, a koštat će građane Splita 29.500 eura.

"Cilj je da sve iznesemo transparentno, da se zna na koji način se planira postupiti što se tiče stadiona. Kako sam i do sada govorio, tako sam i krenuo. Ugovorena je studija izvodljivosti, smatram da je to temelj kako pristupiti izgradnji novog stadiona ili rekonstrukciji postojećeg. Jasno sam tražio od prethodne gradske vlasti kada smo podržali izmjene i dopune GUP-a na Brodarici, da se izradi jedan cjeloviti dokument. Pokušao sam doći do određenih informacija međutim te informacije su parcijalno dolazile i nikad u javnosti mi nismo imali što se izradilo, na koji način se izradilo i koji su to dokumenti izrađeni. Jako je bitno znati da postoji određeni broj dokumenata, ali nikad nije prezentiran javnosti, Želim da u narednom periodu svi dokumenti koje ćemo stvoriti, budu prezentirani javnosti", uvodno je kazao Šuta te iznio tri varijante rješenja.

"Varijantna rješenja koja će u studiji izvodljivosti i projektnom zadatku biti obrađena su sljedeća: osnovna sanacija i energetska obnova postojećeg stadiona Poljud uz istovremenu izgradnju potpuno novog stadiona na lokaciji Brodarica.

Zatim je tu značajna rekonstrukcija postojećeg stadiona uključujući nadogradnju suvremenim elementima nogometnog stadiona - VIP zone, poslovni prostori, infrastruktura za UEFA standarde, energetska, pristupačnost i drugi sadržaji. Dvije su podvarijante - odigravanje utakmica na Poljudu za vrijeme rekonstrukcije postojećeg stadiona, uz smanjenje dijela kapaciteta gledališta za vrijeme izvođenja radova. I druga je podvarijanta rekonstrukcija stadiona u Parku mladeži.

Treće je izgradnja stadiona na postojećoj lokaciji Poljuda u kojoj bi se zadovoljili svi standardi UEFE.

Riječ je o tri složene varijante koje se trebaju sa svih aspekata temeljito sagledati - koliko košta izgradnja po jednoj stolici, ali i sve podvarijante koje se sa financijskog aspekta moraju razmotrit da se točno da prikaz svega. Ovdje je u pitanju Grad Split kao vlasnik, a između ostalih i Naš Hajduk kao jedan od vlasnika koji će biti nositelj ovoga svega. Dužnost Grada Splita je da se izradi dokumentacija o kojoj danas govorimo i da dođe do izgradnje novog stadiona ili rekonstrukcije postojećeg stadiona.

Ispred nas je vrijeme u kojem želimo uključiti sve dionike - Hajduk, Naš Hajduk, JUŠO, sve klubove koji koriste terene ASK-a. Jako je bitan dijalog u cijelom ovom procesu i cilj je sve te dionike uključiti da dobijemo što veći broj ulaznih parametara kako bi dobili kvalitetan dokument. Temelj bilo kojeg projekta koji se radi je izrada studije izvodljivosti", kazao je Šuta te rekao da će biti proveden i savjetodavni referendum.

Šuta kaže i da se sve do sada parcijalno saznavalo.

"Hajduk zaslužuje takav pristup da u jednoj široj raspravi donesemo konačni zaključak. Volio bih da se ovo prije dogodilo i da su se prezentirali određeno dokumenti koji su bili izrađivani međutim sve se parcijalno saznavalo. I ja kao gradonačelnik sam teško dolazio do dokumenata, a javnost praktički nije imala nikakvu informaciju", kaže Šuta.

Inače, cijena stolice prilikom izgradnje košta 4.000 - 5.000 eura, a ukoliko bi ih bilo 30.000 cijena stadiona se penje do 150 milijuna eura.

Budiša je rekao da je ovo kompliciran dokument jer treba obraditi dvije skupine.

"Treba vidjeti što svaka od varijanti donosi klubu u smislu prihoda i značaja. Druga skupina su oni koji plaćaju, a to smo svi mi građani Splita ili građani Hrvatske ukoliko se Vlada uključi u projekt. Te dvije skupine nikad nisu bile adekvatno analizirane", rekao je Budiša.