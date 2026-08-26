Što će biti s otpadom u Dalmaciji? Gradonačelnica Supetra upozorava: "Građanima upravo stiže račun"

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković oglasila se na društvenim mrežama o sve izraženijem problemu zbrinjavanja otpada u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U podužoj objavi prozvala je županijsku i državnu vlast zbog dugogodišnjeg čekanja na Regionalni centar za gospodarenje otpadom Lećevica te upozorila da posljedice, kako tvrdi, već osjećaju gradovi, općine i njihovi stanovnici.

„Ovo više nije pitanje budućnosti. Ovo je pitanje računa koji upravo stiže građanima Splitsko-dalmatinske županije“, poručila je Marković.

„Karepovac više nema kapaciteta“

Kao jedan od ključnih problema istaknula je stanje s postojećim odlagalištima. Navodi kako Karepovac više nema dovoljno kapaciteta te da Split preostali prostor mora čuvati za vlastite potrebe.

Prema njezinim riječima, pojedine jedinice lokalne samouprave zbog zatvorenih ili popunjenih odlagališta, ali prije svega zbog činjenice da Regionalni centar Lećevica još nije izgrađen, dolaze u situaciju u kojoj nemaju gdje odlagati otpad.

„To znači da su usred turističke sezone Makarska rivijera, Kaštela, omiško područje i druge jedinice lokalne samouprave ostale bez mjesta za odlaganje otpada. I nemaju kamo s njim“, napisala je.

Upozorava pritom da se kapaciteti postojećih odlagališta približavaju kraju te da su mnoga od njih, prema njezinim riječima, već odavno trebala biti zatvorena i sanirana.

Vratila se na obećanje iz 2011. godine

Marković se potom osvrnula na povijest projekta Lećevica, podsjetivši na izjave tadašnjeg župana Ante Sanadera iz 2011. godine. Navodi kako je Sanader tada, odgovarajući na kritike projekta, tvrdnje da od Lećevice neće biti ništa nazivao „smiješnima i dječjom pričom“, a završetak centra najavljivao za 2013. ili 2014. godinu.

„Danas je 2026. Od obećanog roka prošlo je dvanaest, odnosno trinaest godina. Zato pitanje više nije samo kada će Lećevica biti gotova, nego što se dogodilo s obećanjem iz 2011. godine i tko za to snosi političku odgovornost?“, upitala je supetarska gradonačelnica.

Posebno je kritizirala HDZ, ističući kontinuitet te stranke na čelu Splitsko-dalmatinske županije. Tvrdi kako se tijekom godina mijenjalo vodstvo tvrtke zadužene za projekt, dok regionalni centar još nije počeo s radom.

Prozvala Sanadera, Bobana i Šutu

U svojoj objavi Marković je imenom prozvala nekoliko istaknutih HDZ-ovih političara koje povezuje s projektom i županijskom politikom gospodarenja otpadom.

Uz Antu Sanadera, spomenula je aktualnog župana Blaženka Bobana, ali i splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu, koji je prije ulaska u Banovinu bio na čelu Regionalnog centra čistog okoliša.

Upravo na Šutinu nekadašnju i sadašnju funkciju Marković je posebno usmjerila kritiku.

„Paradoks je potpun: čovjek koji je vodio projekt koji je trebao riješiti problem otpada cijele županije danas, kao gradonačelnik Splita, mora spuštati rampu drugima upravo zato što taj projekt nije završen“, napisala je.

Marković smatra da je upravo višegodišnje kašnjenje projekta Lećevica jedan od glavnih razloga zbog kojih se županija danas suočava s problemom popunjenih odlagališta.

„Jedna stranka. Ista politička imena. Jedan projekt. Petnaest godina. Minimum. I isti neriješeni problem“, poručila je.

Prozvala i Ministarstvo: „Koji je operativni plan?“

Odgovornost, smatra Marković, više nije samo na lokalnoj i županijskoj razini. Prozvala je i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije od kojeg traži konkretan odgovor o tome kako će se otpad zbrinjavati do početka punog rada Lećevice.

„Ako Lećevica još nije spremna, a gradovi ostaju bez mjesta za odlaganje, Ministarstvo mora odmah odgovoriti: koji je operativni plan za Splitsko-dalmatinsku županiju do punog rada Lećevice, kamo ćemo s otpadom zbog punih kapaciteta i tko će snositi dodatne troškove za sve jedinice lokalne samouprave? Nije rješenje da se otpad prebacuje s točke A na točku B“, navela je.

Upozorila je i da bi posljedice dugogodišnjeg kašnjenja u konačnici mogli osjetiti upravo građani kroz povećane troškove gospodarenja otpadom.

„Posljedice petnaest godina kašnjenja neće plaćati oni koji su davali obećanja. Plaćat će ih građani. Kroz skuplji prijevoz otpada, njegovo odvoženje na sve udaljenija odlagališta i dodatne troškove gradova i općina koji više nemaju gdje s otpadom“, poručila je.

Na kraju je izdvojila tri pitanja za koja smatra da nadležni trebaju dati jasne odgovore: koliko je novca do sada potrošeno na Lećevicu i koliko je rokova probijeno, kada će centar stvarno početi raditi i kakav je plan do tada te tko će preuzeti odgovornost ako ponovno dođe do probijanja rokova.