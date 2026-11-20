Koncert Dine Merlina, najavljen u sklopu ovogodišnjeg splitskog Adventa, već je danima jedna od glavnih tema u gradu. Nakon brojnih reakcija, političkih prepucavanja i rasprava o cijeni nastupa popularnog glazbenika, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta sazvao je konferenciju za medije na kojoj se očekuju odgovori na pitanja koja posljednjih dana zaokupljaju javnost. Medijima će se Šuta obratiti danas u 11 sati.

Podsjetimo, najavljeni nastup Dina Merlina izazvao je burne reakcije nakon što se u javnosti počelo govoriti o ukupnom trošku koncerta, koji bi, zajedno s produkcijom, trebao iznositi oko 300 tisuća eura.

Dok jedni smatraju da je riječ o velikom glazbenom događaju koji bi mogao privući brojne posjetitelje i dodatno pozicionirati Split kao atraktivnu adventsku destinaciju, drugi upozoravaju na visinu troškova i postavljaju pitanje opravdanosti takvog izdvajanja javnog novca.

Koncert izazvao i političke prijepore

Rasprava se proteklih dana preselila i na političku scenu. O koncertu su se oglašavali gradski političari, a posebnu pozornost izazvala je i peticija kojom se traži otkazivanje Merlinova nastupa.

U javnosti se pritom otvorilo pitanje prioriteta gradske vlasti, načina financiranja adventskog programa te opravdanosti troškova organizacije velikih koncerata.

Cijela priča tako je od glazbenog događaja prerasla u jednu od najzvučnijih političkih tema u Splitu uoči početka Adventa.

Hoće li koncert biti održan prema planu?

Upravo zato konferencija gradonačelnika Tomislava Šute izaziva posebnu pozornost.

Očekuje se da će se gradonačelnik osvrnuti na polemike koje posljednjih dana prate organizaciju koncerta, a jedno od ključnih pitanja svakako je hoće li Merlinov nastup biti održan prema prvotnom planu.

Hoće li gradska vlast ostati pri najavljenom programu, hoće li biti promjena i kako će Šuta odgovoriti na kritike zbog troškova koncerta, trebalo bi biti jasnije nakon konferencije za medije.

Dalmacija Danas pratit će konferenciju i izvijestiti o najvažnijim porukama splitskog gradonačelnika.