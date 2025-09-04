Što bi učinili da u svom domu naiđete na zmiju? Upravo to se jučer dogodilo na Šinama

Tijekom proteklog dana vatrogasne postrojbe na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije imale su nekoliko intervencija, uključujući spašavanje iz domaćinstava, gašenje požara te tehničke intervencije uslijed vremenskih nepogoda.

Jučer u 7:50 sati, Dobrovoljno vatrogasno društvo Žrnovnica interveniralo je na području Šina, gdje je uklonjena zmija iz stambenog objekta. U intervenciji su sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom.

Na području Kamenmosta u 09:56 sati dojavljeno je o poplavljenom podrumu. Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Imotski ispumpavali su vodu, a u akciji su sudjelovala tri vatrogasca s jednim vozilom.

U mjestu Župa – Turija, u 17:00 sati izbio je požar trave i niskog raslinja, pri čemu je opožareno oko 1500 četvornih metara površine. Požar je ugašen do 18:30 sati. Na terenu su bila tri vozila DVD-a Zagvozd sa sedam pripadnika.

Najzahtjevnija intervencija dogodila se u noćnim satima, oko 1:10, u naselju Voštane – Vukasi, gdje je dojavljen požar na krovištu obiteljske kuće. Gorjela je površina krova od približno 40 četvornih metara. Požar je lokaliziran do 3:00 sata, a u gašenju su sudjelovala dva vozila DVD-a Trilj s ukupno pet pripadnika.