Što ako se dijete rodi tijekom pomicanja sata? Moguća je situacija koja zvuči nevjerojatno

Noćas smo prešli na zimsko računanje vremena, a kazaljke su se s tri sata vratile na dva. I dok je većina ljudi dobila sat vremena duljeg sna, pomicanje sata otvara zanimljivo pitanje: što se događa ako se dijete rodi tijekom sata koji se ponavlja?

Naime, vrijeme između dva i tri sata ponovilo se dvaput, što znači da je i 2:30 postojalo dva puta – jednom prema ljetnom, a drugi put prema zimskom računanju vremena.

Tako se dvije bebe mogu roditi u razmaku od sat vremena, a da sat u oba slučaja pokazuje isto vrijeme.

Još je neobičniji primjer blizanaca. Prvi se može roditi u 2:55 prema ljetnom računanju vremena, a drugi deset minuta kasnije, u 2:05 prema zimskom. Prema vremenu na satu izgledalo bi kao da je drugi blizanac rođen prije prvoga.

Kako se vrijeme rođenja bilježi u Hrvatskoj?

Prema hrvatskim propisima, u maticu rođenih upisuju se datum, sat i minuta rođenja djeteta, a podatke matičaru dostavlja zdravstvena ustanova.

Razlika između dvaju naizgled jednakih vremena može se utvrditi bilježenjem podatka o tome je li vrijedilo ljetno ili zimsko računanje vremena.

Ipak, iz javno dostupnih propisa nije jasno postoji li jedinstven postupak kojim hrvatska rodilišta evidentiraju takve slučajeve.

Datum rođenja pritom ostaje isti, a stvarni redoslijed dolaska djece na svijet nije upitan. Riječ je samo o neobičnoj posljedici pomicanja sata, zbog koje dva različita trenutka mogu imati potpuno jednaku oznaku vremena.