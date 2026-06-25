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Što ako najveća poslovna prilika danas nije umjetna inteligencija, nego energija?

Posebnu perspektivu donijet će Neven Vranković, potpredsjednik za korporativne aktivnosti Atlantic Grupe

Donedavno je energija bila tema rezervirana za tehničke odjele i inženjere. Danas se o njoj raspravlja u upravama kompanija, investicijskim odborima i među poslovnim liderima jer više nije samo trošak, nego pitanje konkurentnosti, otpornosti i dugoročnog rasta.

Upravo će se o ovoj promjeni razgovarati na drugom izdanju Energy.Weekenda poweredUP by E.ON Hrvatska, koji se ove jeseni vraća u Rovinj kao dio Weekenda.19. Kroz panele „Toplina je novac – Kogeneracija kao strateška imovina, „Fleksibilnost kao nova valuta – Baterijski sustavi i ravnoteža tržišta“, „Energija za stolom Uprave – Razgovori s liderima“, „Korisnička digitalna očekivanja su se promijenila. Prati li ih vaše poslovanje u energetici?“ i brojne druge, sudionici će otvoriti pitanja koja danas oblikuju budućnost energetike, ali i poslovanja općenito.

Posebnu perspektivu donijet će Neven Vranković, potpredsjednik za korporativne aktivnosti Atlantic Grupe, koji će govoriti o tome kako su energetske teme postale dio strateškog odlučivanja na najvišim razinama kompanija, dok će Iva Rogović Lekić, CEO GrECo Specialty GmbH i jedna od vodećih stručnjakinja za upravljanje rizicima u regiji, podijeliti iskustva o tome kako kompanije grade otpornost u sve složenijem i neizvjesnijem poslovnom okruženju. Uz njih, u Rovinj stižu i brojni drugi stručnjaci koji svakodnevno oblikuju energetsko i poslovno okruženje regije.

Pitanje više nije treba li ulagati u energetsku tranziciju, fleksibilnost sustava ili energetsku učinkovitost, već kako iz tih ulaganja stvoriti novu vrijednost i dugoročnu poslovnu prednost.

Ako želite biti dio razgovora koji definira budućnost poslovanja, svoje mjesto na Energy.Weekendu osigurajte na vrijeme - Ulaznice i sve informacije o programu dostupne su na službenoj web stranici festivala te na društvenim mrežama Instagram, Facebook i LinkedIn.

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