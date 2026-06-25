Što ako najveća poslovna prilika danas nije umjetna inteligencija, nego energija?

Donedavno je energija bila tema rezervirana za tehničke odjele i inženjere. Danas se o njoj raspravlja u upravama kompanija, investicijskim odborima i među poslovnim liderima jer više nije samo trošak, nego pitanje konkurentnosti, otpornosti i dugoročnog rasta.

Upravo će se o ovoj promjeni razgovarati na drugom izdanju Energy.Weekenda poweredUP by E.ON Hrvatska, koji se ove jeseni vraća u Rovinj kao dio Weekenda.19. Kroz panele „Toplina je novac – Kogeneracija kao strateška imovina, „Fleksibilnost kao nova valuta – Baterijski sustavi i ravnoteža tržišta“, „Energija za stolom Uprave – Razgovori s liderima“, „Korisnička digitalna očekivanja su se promijenila. Prati li ih vaše poslovanje u energetici?“ i brojne druge, sudionici će otvoriti pitanja koja danas oblikuju budućnost energetike, ali i poslovanja općenito.

Posebnu perspektivu donijet će Neven Vranković, potpredsjednik za korporativne aktivnosti Atlantic Grupe, koji će govoriti o tome kako su energetske teme postale dio strateškog odlučivanja na najvišim razinama kompanija, dok će Iva Rogović Lekić, CEO GrECo Specialty GmbH i jedna od vodećih stručnjakinja za upravljanje rizicima u regiji, podijeliti iskustva o tome kako kompanije grade otpornost u sve složenijem i neizvjesnijem poslovnom okruženju. Uz njih, u Rovinj stižu i brojni drugi stručnjaci koji svakodnevno oblikuju energetsko i poslovno okruženje regije.

Pitanje više nije treba li ulagati u energetsku tranziciju, fleksibilnost sustava ili energetsku učinkovitost, već kako iz tih ulaganja stvoriti novu vrijednost i dugoročnu poslovnu prednost.

Ako želite biti dio razgovora koji definira budućnost poslovanja, svoje mjesto na Energy.Weekendu osigurajte na vrijeme - Ulaznice i sve informacije o programu dostupne su na službenoj web stranici festivala te na društvenim mrežama Instagram , Facebook i LinkedIn .