Što ako Hrvatska završi s istim brojem bodova kao suparnici? Ovo odlučuje o prolasku

Hrvatsku večeras od 23 sata u Philadelphiji očekuje odlučujuća utakmica skupine Svjetskog prvenstva protiv Gane. Nakon poraza od Engleske (4:2) u prvom kolu i minimalne pobjede protiv Paname (1:0), izabranici Zlatka Dalića u posljednje kolo ulaze s treće pozicije u skupini.

Za siguran plasman u nokaut-fazu Hrvatskoj je dovoljan i bod protiv Gane. Afrička reprezentacija već je osigurala prolazak dalje, ali još uvijek može završiti kao prva, druga ili treća u skupini. Isto vrijedi i za Hrvatsku, a konačni plasman važan je zbog povoljnijeg suparnika u nokaut-fazi.

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Osim stanja u svojoj skupini, Hrvatska prati i poredak trećeplasiranih reprezentacija. Trenutačno se nalazi na sedmom mjestu među 12 trećeplasiranih momčadi, što znači da je još uvijek u zoni prolaska jer dalje ide osam najboljih.

Pobjedom nad Ganom Hrvatska bi sigurno završila najmanje na drugom mjestu skupine, dok joj i remi jamči nastavak natjecanja. Teoretski može proći i u slučaju poraza, ali tada bi ovisila o raspletima u drugim skupinama.

S obzirom na to da bi nekoliko reprezentacija moglo završiti s istim brojem bodova, vrijedi podsjetiti na kriterije koji odlučuju o poretku.

Ako dvije ili više reprezentacija imaju jednak broj bodova, redoslijed se određuje prema sljedećim kriterijima:

gol-razlika

broj postignutih pogodaka

manji broj žutih i crvenih kartona

FIFA-in poredak prije početka Svjetskog prvenstva.

Upravo bi ti kriteriji mogli biti presudni u borbi za plasman u osminu finala, ako nakon posljednjeg kola dvije ili više reprezentacija budu bodovno izjednačene.