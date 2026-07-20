Što ako grom udari čovjeka?

Iako su udari groma u ljude rijetki, mogu imati smrtonosne posljedice. Liječnici stoga savjetuju odgovorno ponašanje tijekom grmljavinskog nevremena, piše Dnevnik.hr.

Postupak pružanja prve pomoći

Silvia Totar iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba objasnila je kako pružiti prvu pomoć. "Ako je osoba bez svijesti, treba je staviti u bočni položaj. Ako oluja i grmljavinsko nevrijeme još traju, trebalo bi je skloniti na sigurno mjesto i pozvati 194 ili 112", rekla je. Dodala je da je zatim potrebno provjeriti u kakvom je stanju osoba, odnosno diše li i daje li znakove života.

Preventivne mjere

Totar je istaknula i da treba slušati meteorologe. "Ako nas upozoravaju da će vrijeme biti loše i da se sprema grmljavinsko nevrijeme, ili ako i sami vidimo da je vrijeme takvo, trebamo to uzeti u obzir i ponašati se u skladu s tim", kazala je.

Upozorila je i na nošenje metalnih predmeta. "Nikako uza sebe ne bi smjeli nositi metalne predmete. To su svakodnevne stvari poput kišobrana koji imaju metalni šiljak, a ljeti i suncobrani koji ga također imaju. Takve stvari nikako ne bismo smjeli imati pored sebe", naglasila je Totar.

Podsjetimo, danas je na plaži u Baškoj na otoku Krku grom udario ženu koja je u trenutku udara nosila suncobran. Nakon oživljavanja helikopterom Hitne medicinske službe prevezena je u KBC Rijeka, gdje se nalazi u kritičnom stanju na jedinici intenzivnog liječenja.